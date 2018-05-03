Парад кораблей, военной авиации и выставка ретромашин: какие события готовит ростовчанам грядущая неделя

Первые майские праздники закончились, и началась новая, правда, очень короткая рабочая неделя. Она также будет полная ярких событий: парад военных самолетов и вертолетов, выставка ретроавтомобилей, драматический спектакль о войне и не только. 161.ru расскажет, как не пропустить главные развлекательные мероприятия ближайших дней.

Четверг, 3 мая «Мастерская сторителлинга» (18+)

Этот уникальный мастер-класс проводится в «Циферблате» не первый раз и рассчитан на людей разных возрастов и профессий. Его основная цель — научить каждого красиво и эффектно преподносить себя и свои жизненные истории (при этом кто-то может использовать полученные знания для продвижения бизнеса и рекламных проектов).

Организаторы считают, что, рассказывая интересные истории с примесью драматургии, человек может стать «душой компании», завоевать авторитет у знакомых и коллег. Поэтому сторителлинг — это, своего рода, искусство, причем искусство — доступное каждому.

Занятие будет проводить преподаватель школы импровизации Improv Rostov, автор-эссеист, тренер и организатор «Большого шоу историй» Юлия Игнатьева

Где: пр. Соколова, 46;

Когда: 3 мая в 19:00;

Оплата за время по тарифам «Циферблата»: 3 рубля/минута.

Пятница, 4 мая Игры с троллями и шоу мыльных пузырей (0+)

Если вы не знаете, как развлечь своих детей в пятничный вечер, отправляйтесь в парк Революции. Здесь для юных гостей подготовили интересную программу с участием аниматоров. В этот раз актеры перевоплотятся в сказочных троллей, которые проведут для ребят веселые конкурсы, поиграют в игры и подарят сладкие подарки. После этого ростовчан ждет получасовое завораживающее шоу мыльных пузырей — оно поднимет настроение как детям, так и взрослым.

Где: в парке Революции рядом с колесом обозрения;

когда: 4 мая с 18:00 до 19:30;

вход свободный.

Экипаж уже провел тренировочные полеты перед праздничным выступлением

Суббота, 5 мая Парад боевых караблей и военной авиации (0+)

В этот день в Ростове будут отмечать 100-летие Южного военного округа. В честь векового юбилея в городе пройдут праздничные мероприятие, первое из которых — парад войск ростовского гарнизона — начнется в 10:00 на Театральной площади.

Затем действо переместится на городскую набережную. Там с 13:00 начнется парад авиационной техники. Вертолеты выполнят полеты на укороченных дистанциях со скоростью 100—180 км/ч, а самолеты — 600 км/час. Управлять боевыми машинами будут специалисты, имеющие высокий уровень летного мастерства.

И в это же время впервые с набережной ростовчане смогут наблюдать парад боевых кораблей, среди которых будет большой десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер «Грачонок», десантный катер «Акула» и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии. Также 5 мая с 12 до 16 часов в парке имени Максима Горького развернется полевая кухня и выставка новейших образцов вооружения и военной техники ЮВО. А в 17:00 на Театральной площади начнется большой гала-концерт, который закончится в 21:00 красочным фейерверком.

Эта трофейная машина 1937 года выпуска стоит сегодня около 1 млн рублей

Воскресенье, 6 мая Выставка ретроавтомобилей (0+)

Жителям донской столицы покажут коллекцию старинных автомобилей и велосипедов. Презентация приурочена ко Дню Победы и пройдет 6 мая в парке Островского, напротив автошколы «Автоград».

Ростовчане увидят десятки машин, среди них — американские «Кадиллаки», довоенные автомобили «Опель», старая добрая «Волга», «Победа», «Чайка», «Москвич», ГАЗ-12 (ЗИМ) и другие. Также здесь представят педальные детские машинки 60-70-х годов, советские и немецкие велосипеды, некоторым из которых более 100 лет.

У каждой модели своя история. Например, на одной из машин в свое время разъезжал «вор в законе», другой владела женщина-врач — она отхромировала множество деталей своей «ласточки», что было большой редкостью в СССР.

Пообщаться с коллекционерами и посидеть за рулем раритетных авто может любой желающий. Где: парк имени Н. А. Островского;

когда: 6 мая с 11:00 до 16:00;

вход свободный.

Выставка придется по душе каждому, кто интересуется историей русской поэзии

Понедельник, 7 мая Выставка «И вот я опять в дороге…» (0+)

В «Шолохов-центре» открылась экспозиция, посвященная жизни и творчеству Сергею Есенину . Уникальные экспонаты привезли в Ростов из разных музеев страны. На ней посетители увидят одежду и личные вещи поэта и его супруги Айседоры Дункан, газетные вырезки с его автографами, рукописи и тетради с первыми стихами и многое другое.

Творческий путь Сергея Есенина был коротким, стремительным, отмеченным резкими поворотами. Он побывал на севере, на Кавказе, в Средней Азии, в Германии и Америке. Каждая его поездка становилась источником вдохновения, насыщала новыми образами и впечатлениями. И где бы Есенин ни был, он до конца оставался певцом Руси, его стихи пронизаны любовью к родной природе и желанием видеть свою Родину прекрасной.

Где: ул. Большая Садовая, д. 125/69;

когда: 7 мая с 10:00 до 19:00;

Стоимость билетов — от 50 рублей.

Этот спектакль затрагивает самые тонкие струны человеческой души

Вторник, 8 мая Спектакль «Матерь человеческая» (12+)

В преддверии Дня Великой Победы горожане могут сходить на великолепную постановку режиссера Геннадия Шапошникова «Матерь человеческая».

В пьесе рассказывается о судьбе молодой женщины, единственной уцелевшей в селе после разорения фашистами. Зритель увидит, как юная душа в одиночку справляется со всеми испытаниями, выпавшими на ее долю. Эта история восхищает, трогает сердце и дает веру в человечество.

Где: пр. Театральный, 1;

Когда: 8 мая в 18:30;

Стоимость билетов: 200-500 рублей.