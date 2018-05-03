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Обзор прессы: потеря багажа обойдется авиакомпаниям в круглую сумму
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Обзор прессы: потеря багажа обойдется авиакомпаниям в круглую сумму 

Мир24 34 минуты назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 3 мая.
Петуньи, сальвии, бегонии. В Москве начали высаживать цветы. Всего 50 миллионов саженцев. Они украсят парки, а также обочины дорог и магистралей. Помимо этого, ко Дню Победы в российской столице посадят почти 13 миллионов тюльпанов, сообщает «Мой район».
Трудных подростков отправят на спецсмены. Статья с таким заголовком вышла в газете «Известия». Как пишет издание, в России заработает программа по их социализации. В нее попадут все дети, которые состоят на учете в полиции. Трудных подростков бесплатно отправят в оздоровительные лагеря, где скорректируют их поведение.
Потеря багажа обойдется авиакомпаниям в круглую сумму. В России начали действовать новые поправки в Воздушный кодекс России. Теперь за потерянные чемоданы авиакомпании заплатят каждому пассажиру почти 400 тысяч рублей. Правда, это правило касается только международных и чартерных рейсов, сообщает «Российская газета».
В Минске появятся велогаражи. Как пишет «Беларусь Сегодня», власти города облегчат жизнь велосипедистов. И тем скоро не придется хранить двухколесных друзей в квартирах. Минчане смогут оставить их на хранение или на временную стоянку. Всего в белорусской столице насчитывается 800 тысяч велосипедистов. И каждый восьмой пользуются им круглый год.
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