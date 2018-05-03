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Энергетики готовятся к отключению Юргинского машзавода за долги
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Энергетики готовятся к отключению Юргинского машзавода за долги 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии Кемеровской области ПАО «Кузбасэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел») готовится к полному ограничению поставки электроэнергии Юргинскому машиностроительному заводу по окончании отопительного сезона. Долг предприятия составил 37,6 миллионов рублей.
У завода есть своя электростанция. Но по различным причинам ее генераторы систематически отключаются. Тогда завод значительно увеличивает объемы покупки электроэнергии у «Кузбассэнергосбыта».
Несмотря на накопленную задолженность по оплате, во время отопительного сезона энергетики не могут вводить режим полного ограничения должника, поскольку ТЭЦ завода обеспечивает тепловой энергией 95% потребителей 80-тысячной Юрги.
«Мы всегда с пониманием относились к сложной финансовой ситуации, в которой находится предприятие. Однако его долг только растет, и кредитовать его постоянно невозможно. По окончании отопительного сезона будет введено полное ограничение электропотребления», — отметил генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров.
Наряду с этим в Арбитражном суде Кемеровской области рассматривается дело о взыскании с Юргинского машиностроительного завода задолженности по иску «Кузбассэнергосбыта».
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