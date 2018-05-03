Энергетики готовятся к отключению Юргинского машзавода за долги

Крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии Кемеровской области ПАО «Кузбасэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел» ) готовится к полному ограничению поставки электроэнергии Юргинскому машиностроительному заводу по окончании отопительного сезона. Долг предприятия составил 37,6 миллионов рублей.

У завода есть своя электростанция. Но по различным причинам ее генераторы систематически отключаются. Тогда завод значительно увеличивает объемы покупки электроэнергии у «Кузбассэнергосбыта».

Несмотря на накопленную задолженность по оплате, во время отопительного сезона энергетики не могут вводить режим полного ограничения должника, поскольку ТЭЦ завода обеспечивает тепловой энергией 95% потребителей 80-тысячной Юрги.

«Мы всегда с пониманием относились к сложной финансовой ситуации, в которой находится предприятие. Однако его долг только растет, и кредитовать его постоянно невозможно. По окончании отопительного сезона будет введено полное ограничение электропотребления», — отметил генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров

Наряду с этим в Арбитражном суде Кемеровской области рассматривается дело о взыскании с Юргинского машиностроительного завода задолженности по иску «Кузбассэнергосбыта».