Попросили все, что только можно: какой поддержки ждет «Ренова» от правительства?

«Ренова» обратилась за помощью в правительство, выяснил «Коммерсантъ». Судя по сведениям газеты, компания Виктора Вексельберга попросила все, что только можно придумать, в том числе рефинансировать кредиты и облигации на сотни миллиардов рублей.

«Ренова» попросила столько всего, что журналисты даже поинтересовались у Дмитрия Пескова : не хотят ли компании воспользоваться санкциями, чтобы решить внутренние проблемы? Пресс-секретарь президента назвал вопрос некорректным, но масштаб все равно поражает.

Вот только избранные пункты: заградительные пошлины для конкурентов предприятий «Реновы», рефинансирование иностранных кредитов на 826 млн евро и еще 300 млрд рублей на рефинансирование других займов, госзаказы продукции, простить часть госдолга стран Африки и СНГ, чтобы мотивировать их подписать контракты с «Хевел» — это совместное предприятие «Реновы» и «Роснано» , занимающееся солнечной энергетикой.

«Ренова» также просит запретить импорт газировки и лимонада, чтобы поддержать «Байкал Холдинг» — это производитель питьевой воды с одноименного озера (одноименный лимонад эта компания не производит). Мера выглядит странной. Импорт безалкогольных напитков в России всего 2-3%, все остальное делают здесь.

По данным «Коммерсанта», «Ренова» подготовила максимальный план, но понятно, что возможности у государства не безграничны. Вот какое мнение высказал начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверова:

Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» «Часть просьб, наверное, стоит рассмотреть. Например, рефинансирование кредитов в западных банках, взятых компанией Вексельберга под залог акций »Русала» , потому что действительно «Русал» снизился в основном из-за политики. Другая часть не очень адекватна. Просьба помочь в обеспечении госзаказа не очень поможет этим компаниям, потому что они являются экспортноориентированными, а размер внутреннего российского рынка не сопоставим с экспортным рынком».

За господдержкой уже выстроилась очередь. На недавнем совещании в кабмине помощь попросил и Алексей Мордашов . Бизнесмен заявил, что без преференций его « Силовые машины » не выдержат. Ни Мордашов ни его компания в новый список не попали.

Против «Силовых машин» американские санкции ввели в январе. Сейчас издание The Bell пишет, что компания попросила льготное финансирование своих проектов. Также просят, чтобы ЦБ рекомендовал банкам выдавать пострадавшим от санкций льготные кредиты. «Силовые машины» два года подряд в убытке, правда санкции здесь ни при чем.

С другой стороны, компании действительно оказались в сложной ситуации. Вот что говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов

Максим Худалов директор группы корпоративных рейтингов АКРА «Для развития важных технологий и сохранения ключевых производств действительно придется идти на некоторое оказание помощи со стороны государства. Прежде всего, в упрощении доступа к финансированию, в создании внутреннего спроса на производимую продукцию и в софинансировании программ по научно-техническим исследованиям, которые позволят производить часть необходимого оборудования на территории России».

В прошлый раз российские бизнесмены просили помощь у государства во время мирового финансового кризиса. Ее «Русалу», например, дал деньги Внешэкономбанк . Скорее всего, помогут и сейчас, но, вероятно, не в полном объеме.

Вот-вот появятся новые майские указы, Минфину и без промышленников придется искать дополнительные деньги. Раньше в правительстве заявляли, что попавшие под санкции компании попросили 100 млрд рублей. Как выразился Антон Силуанов , «немаленькая сумма».