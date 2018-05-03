Попросили все, что только можно: какой поддержки ждет «Ренова» от правительства? 

«Ренова» обратилась за помощью в правительство, выяснил «Коммерсантъ». Судя по сведениям газеты, компания Виктора Вексельберга попросила все, что только можно придумать, в том числе рефинансировать кредиты и облигации на сотни миллиардов рублей.
«Ренова» попросила столько всего, что журналисты даже поинтересовались у Дмитрия Пескова: не хотят ли компании воспользоваться санкциями, чтобы решить внутренние проблемы? Пресс-секретарь президента назвал вопрос некорректным, но масштаб все равно поражает.
Вот только избранные пункты: заградительные пошлины для конкурентов предприятий «Реновы», рефинансирование иностранных кредитов на 826 млн евро и еще 300 млрд рублей на рефинансирование других займов, госзаказы продукции, простить часть госдолга стран Африки и СНГ, чтобы мотивировать их подписать контракты с «Хевел» — это совместное предприятие «Реновы» и «Роснано», занимающееся солнечной энергетикой.
«Ренова» также просит запретить импорт газировки и лимонада, чтобы поддержать «Байкал Холдинг» — это производитель питьевой воды с одноименного озера (одноименный лимонад эта компания не производит). Мера выглядит странной. Импорт безалкогольных напитков в России всего 2-3%, все остальное делают здесь.
По данным «Коммерсанта», «Ренова» подготовила максимальный план, но понятно, что возможности у государства не безграничны. Вот какое мнение высказал начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверова:
Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» «Часть просьб, наверное, стоит рассмотреть. Например, рефинансирование кредитов в западных банках, взятых компанией Вексельберга под залог акций »Русала», потому что действительно «Русал» снизился в основном из-за политики. Другая часть не очень адекватна. Просьба помочь в обеспечении госзаказа не очень поможет этим компаниям, потому что они являются экспортноориентированными, а размер внутреннего российского рынка не сопоставим с экспортным рынком».
За господдержкой уже выстроилась очередь. На недавнем совещании в кабмине помощь попросил и Алексей Мордашов. Бизнесмен заявил, что без преференций его «Силовые машины» не выдержат. Ни Мордашов ни его компания в новый список не попали.
Против «Силовых машин» американские санкции ввели в январе. Сейчас издание The Bell пишет, что компания попросила льготное финансирование своих проектов. Также просят, чтобы ЦБ рекомендовал банкам выдавать пострадавшим от санкций льготные кредиты. «Силовые машины» два года подряд в убытке, правда санкции здесь ни при чем.
С другой стороны, компании действительно оказались в сложной ситуации. Вот что говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов:
Максим Худалов директор группы корпоративных рейтингов АКРА «Для развития важных технологий и сохранения ключевых производств действительно придется идти на некоторое оказание помощи со стороны государства. Прежде всего, в упрощении доступа к финансированию, в создании внутреннего спроса на производимую продукцию и в софинансировании программ по научно-техническим исследованиям, которые позволят производить часть необходимого оборудования на территории России».
В прошлый раз российские бизнесмены просили помощь у государства во время мирового финансового кризиса. Ее «Русалу», например, дал деньги Внешэкономбанк. Скорее всего, помогут и сейчас, но, вероятно, не в полном объеме.
Вот-вот появятся новые майские указы, Минфину и без промышленников придется искать дополнительные деньги. Раньше в правительстве заявляли, что попавшие под санкции компании попросили 100 млрд рублей. Как выразился Антон Силуанов, «немаленькая сумма».
Судя только по плану «Реновы», может понадобиться гораздо больше. Некоторые просьбы, правда, денег не потребуют. Например, компания Вексельберга попросила урегулировать дело «Т-Плюс» в Коми. Кстати, именно этот коррупционный скандал припомнили американцы, когда ввели санкции против «Реновы». Что означает «урегулировать», в компании не объяснили. Наверное, это тоже из принципа: проси больше — дадут сколько надо.