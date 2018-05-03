Свастика: как её использовали в СССР

Свастика — индийский и тибетский символ плодородия, защиты и благополучия, относящийся к небесному культу. Этот знак встречается в раскопках эпохи палеолита до 25 тысяч лет назад, он был распространён по всему миру, включая острова Океании. Правосторонняя свастика означает вращение Солнца, левосторонняя — Луны, также различие мужского и женского начал, а ещё считается что правосторонняя — сеющая, а левосторонняя — собирающая. Вплоть до нашего времени правосторонний знак используется в буддистской символике, левосторонний — в тибетской религии бон.

В начале XX века символ свастики вошёл в моду в Европе и Америке. Его изображали на модной продукции, вроде фирменных бутылок Кока-колы, печатали на поздравительных открытках, использовали в рекламе, и даже наносили на первые модели Боингов Р-12, состоявших на вооружении американских ВВС с 1929 по 1941 годы.

Свастика в советской армии

В марте 1919 года был выпущен приказ командующего фронтом В. И. Шорина о введении для калмыцких кавалерийских частей свастики как опознавательного знака. Шорин был царским полковником, перешедшим на сторону Советской власти: это был хорошо образованный человек, понимающий, как сильно влияет на психику военнослужащих использование магической национальной символики. Калмыки исповедовали буддизм, поэтому эмблеме дивизии был присвоен этот буддистский сакральный элемент. В приказе свастика названа «люнгнт» — производное от «гелюнг» — сан буддистского монаха. Свастика наряду с пятиконечной звездой присутствовала на нарукавных повязках и наградных значках. В 1919 году свастика использовалась на форменных знаках башкирских частей РККА.

Свастика как тайный знак царского режима

Символ левосторонней (соборной) свастики рассматривался в высших кругах российского общества как благоприятный и защитный знак, он особо почитался царской семьёй. Знак свастики в круге находился на капоте автомобиля «Делонэ-Бельвиль 45 CV» императора Николая II . Такое же изображение вместе с загадочными письменами было начертано императрицей Александрой Фёдоровной на стене подвала в доме Ипатьевых в Екатеринбурге накануне расстрела. Изображение и надпись уничтожили, но предварительно сфотографировали. Впоследствии эта фотография попала к генералу Александру Кутепову — лидеру белого движения в эмиграции.

По мнению исследователей, Николай II и его супруга почерпнули информацию о смысле свастики от Григория Распутина , а он, в свою очередь, был связан с неким доктором Багмаевым — бурятом и последователем тибетской религии бон. После переворота этот человек бесследно исчез: возможно, был уничтожен большевиками, а может быть, перебрался в Германию , где в окружении Гитлера уже с 20-х годов фигурирует похожий персонаж.

Известно, что на первых советских бумажных деньгах имелись изображения свастики. Объясняется это просто. Буквально накануне переворота, в 1916 году, царским Монетным двором были изготовлены новые клише для печати денежных знаков, и на клише присутствовали эти изображения. Придя к власти, большевики не имели времени для разработки собственного дизайна банкнот и воспользовались теми клише, которые уже имелись. Свастика находилась на первых советских деньгах достоинством в 250, 1000, 5000 и 1000 рублей. Таким образом, этот символ на первых советских купюрах достался в наследство от предшествующей власти.

Свастика на советских документах

15 апреля 1921 года Верховным советом депутатов было издано постановление за подписью В. И. Ленина «Об усилении наказания за проезд на паровозах». В нём говорилось, что транспортная система страны находится в крайне тяжёлом положении, которое усугубляется огромным количеством пассажиров, не желающих платить за проезд и провоз клади. В качестве меры борьбы «зайцев» полагалось арестовывать и препровождать в концлагеря. Так же поступать с сотрудниками железной дороги, которые недостаточно ревностно соблюдают это постановление. Интересен не только сам документ, но и то, что печать на нём имела форму свастики.

Такая же печать присутствует на других резолюциях московского губернского совета депутатов. В первые годы существования СССР свастика повсеместно использовалась для визирования документации.

Окончание пути свастики в стране победившего социализма

в 1922 году газета «Известия» опубликовала статью А. В. Луначарского, в которой нарком просвещения писал: «На многих украшениях и плакатах в дни последнего празднества, как и вообще на разного рода изданиях и т. д., по недоразумению беспрестанно употребляется орнамент, называющийся свастикой… Так как свастика представляет собою кокарду глубоко контр-революционной немецкой организации ОРГЕШ, а в последнее время приобретает характер символического знака всего фашистского, реакционного движения, то предупреждаю, что художники ни в коем случае не должны пользоваться этим орнаментом, производящим, в особенности на иностранцев, глубоко-отрицательное впечатление. Нарком по просвещению А. Луначарский» (Луначарский А., 1922, с. 5)

Подтверждая мнение Наркома Просвещения, уже в 1923 году в Германии прошёл съезд нацистов, где Адольф Гитлер выступил под новой эмблемой: чёрная свастика в белом круге на красном фоне. Будущий фюрер объяснил этот знак, как символ борьбы с евреями и коммунистами . После такого заявления свастика в СССР начала повсеместно искореняться.

Отголоски, которые сохранились до наших дней