Подкрасили и избавили от рекламы: 74.ru «омолодил» старинные дома в центре Челябинска

74.ru основательно подошёл к субботникам. Мы решили, что приводить в порядок нужно не только улицы и газоны, но и дома. Пока горожане отдыхали, наш сайт почистил несколько старинных зданий Челябинска от объявлений и рекламы, подкрасил им окна и обновил крыши. Оказалось, что исторические дома в центре города могут стать настоящим украшением улиц (если захотеть и приложить к этому хоть минимум усилий). Дом Батракова расположен между зданием Молодёжного театра и «Челябинвестбанком» . Считается самым старым зданием современной площади Революции и одним из самых старых каменных строений Челябинска. После постройки Батраков сдал часть дома австрийцу Карлу Венцелю, который основал в здании свою пивоварню. Сейчас Дом Батракова — принадлежит бизнесмену Олегу Колесникову . В 2006 году дом вывели из списка объектов культурного наследия, несмотря на обращения челябинских краеведов, но летом прошлого года вернули ему «защитный» статус. Сегодня дом «врос» в землю, и первый этаж здания воспринимается как полуподвал. Мы убрали с деревянных стен рекламу, обновили фасад, чтобы можно было разглядеть все элементы стиля модерн, в котором построено здание начала XX века.

Дом купца Кузнецова построили в середине XIX века. Сто лет назад здесь работал один из первых кинотеатров Челябинска «Модерн», последним арендатором было областное общество рыболовов и охотников, но с 2010 года здание никто не занимает. Его собственник — государство. В июне этого года особняк уже пытались продать через аукцион, который должен был пройти в сентябре. Но торги отменили из-за отсутствия заявок. После нашей уборки можно хорошо разглядеть фигурную обшивку дома, красивые оконные наличники, деревянные пилястры (колонны), резной карниз.

Дом на пересечении современных улиц Труда и Красноармейской построили в 1887–1888 годах. Этот участок принадлежал Якову Андреевичу Культину. В 1888–1892 годах дом был деревянный в четыре комнаты. На участке был погреб, баня, конюшня, сарай, бондарная лавка с двумя воротами. С 1905 года строение числилось как дом уже с восемью комнатами.

На углу улиц Российской и Карла Маркса ещё пока сохранился дом, построенный в начале ХХ века. В 1905 году на этом участке был дом в две комнаты, он принадлежал А. Колесникову.

Одноэтажный дом Савельева-Баринцева. Домик в две комнаты построил Аким Савельев в 1887 году, а в 1895-м строение передали в собственность Михаила Баринцева.

Дом купца Каширина — дом бывшего крепостного крестьянина. Участок купил в начале 1860-х переехавший в город крестьянин Каширин. Вскоре он стал купцом первой гильдии. Дом построен в классическом стиле, при нём был флигель, торговая лавочка, амбар, три завозни, конюшня, сарай и баня. В начале XX века в каменном доме расположилось казначейство.

Дом полукаменный Крылёвой-Литвина на улице Советской, 21 построили в 1899 году на участке, принадлежащем Крылевой П. И. Согласно раскладочной ведомости за 1916 год, дом с девятью комнатами на улице Никольской уже принадлежал Литвину Цейту Аароновичу.

Дата строительства дома на Российской неизвестна — вероятно, конец XIX века — начало XX века.

Жилой одноэтажный дом на Красноармейской, 91 построили в 1898 году. До революции он принадлежал Ивану Аверьяновичу Деревянину.

Белые казармы — народное название первых челябинских казарм. Их построили в 1874–1877 годы в районе современной площади Павших революционеров, что освободило челябинцев от одной из самых хлопотных повинностей — постоя войск. Название возникло после 1911 года, когда в Челябинске построили казармы в Заречье. Они были выполнены из красного кирпича, поэтому стали называться Красными, а оштукатуренные, городские — Белыми.