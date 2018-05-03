В Северной Осетии состоялось открытие военно-исторического мемориала «Барбашово поле»

Сегодня в Республике Северная Осетия — Алания в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия со дня освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков состоялась торжественная церемония открытия военно-исторического мемориального комплекса под открытым небом «Барбашово поле».

Музей под открытым небом, расположившийся в местах ожесточенных боев, увековечил подвиг молодого солдата, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота. Памятник Герою Советского Союза Петру Барабашову и братская могила сотен погибших в битве за Кавказ солдат много лет является местом памяти и поклонения подвигу советского солдата. По инициативе министра внутренних дел РСО-Алания генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова республиканским правительством было принято решение о строительстве мемориального комплекса, посвященного памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне.

Михаил Скоков выразил глубокую признательность Главе Республики Северная Осетия — Алания Вячеславу Битарову, министру строительства и архитектуры республики Русланбеку Икаеву , всему личному составу подчиненного ведомства за вклад в воплощение проекта: «Бессмертный подвиг советских солдат будет жить в нашей памяти вечно. Павшие за Родину и сегодня с нами в строю. Они взывают к нашей совести, к нашему мужеству, к нашей мудрости и ответственности. Мы обязаны помнить и приумножать славу отцов и дедов. Будем так же беречь и любить нашу прекрасную землю, отстаивать мир и честно трудиться».

На церемонии было сказано немало теплых слов благодарности. Минутой молчания и троекратным залпом участники знаменательного события почтили память ушедших героев. Прозвучал благодарственный молебен и заупокойная о погибших. Завершилось мероприятие торжественным парадом. Под звуки военного оркестра сотрудники полиции, чеканя шаг, прошли по плацу, держа равнение на ветеранов.