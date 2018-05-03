Патриарх Кирилл посетит Кемерово в сороковой день пожара в «Зимней вишне»

КЕМЕРОВО/ МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . Третье мая — сороковой день после крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», унесшего 25 мая жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Сегодня в Кемерово ждут патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетит место трагедии и проведет панихиду по усопшим в Знаменском кафедральном соборе.

Совещание губернаторов

В администрации Кемеровской области в четверг состоится Совет по безопасности с участием губернаторов регионов Сибирского федерального округа под председательством полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло . В программе совещания запланировано выступление Меняйло и временно исполняющего обязанности главы Кузбасса Сергея Цивилева , а также их общение с журналистами по итогам Совета.

После этого, по предварительной информации, Меняйло и Цивилев вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом примут участие в церемонии возложения цветов на народном мемориале у здания сгоревшего торгового центра, куда местные жители со дня трагедии несут цветы, игрушки и свечи.

Визит патриарха

По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, на заупокойную молитву в кафедральном соборе города соберутся родные и друзья погибших в огненной стихии.

"Молитва в сороковой день имеет особое значение, и именно поэтому в этот день, чтобы разделить скорбь и поддержать родных, в Кемерово приезжает патриарх Кирилл. Эта трагедия не оставила равнодушным ни одного человека в России , мы все сопереживаем и молимся вместе с теми, кто потерял родных и близких в этом страшном пожаре", — сказал Волков.

В Кузбасской митрополии в свою очередь сообщили, что для удобства молящихся на соборной площади будут установлены экраны, на которых будет транслироваться богослужение. «Если у вас не будет возможности по тем или иным причинам посетить Знаменский собор, то вы сможете участвовать в панихиде посредством телевизионной и онлайн-трансляций», — уточнили в митрополии.

Заупокойные богослужения 3 мая пройдут и во всех храмах Русской православной церкви , сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Ранее по благословению патриарха Кирилла заупокойные службы по погибшим также совершались по всей России на третий и на девятый день после трагедии в Кемерово.

Согласно церковной традиции, третий, девятый и сороковой день после кончины человека имеют особое для него значение. Христиане верят, что в это время душа умершего поклоняется Богу и ожидает Его суда над собой.

Памятные яблони

Жители и власти Новокузнецка в этот день высадят 60 яблонь, чтобы увековечить память каждого погибшего при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Как рассказали РИА Новости в городском комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов, с такой инициативой выступили сами новокузнечане.

Яблони дополнят зеленую зону на территории Орджоникидзевского района. Перед деревьями будет установлена памятная табличка. В мероприятии смогут принять участие все желающие, акция начнется в 14.00 (10.00 мск) напротив второго дома по улице Зорге.

Благотворительные концерты

Лука Сафронов-Затравкин — сын художника Никаса Сафронова — лауреат 16 международных конкурсов, выпускник Парижской консерватории, почетный профессор Швейцарской академии музыки. За свою концертную деятельность провел более тысячи концертов по всему миру.