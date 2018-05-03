Далай-лама и российские ученые начнут дискуссию о понимании мира

ДХАРАМСАЛА, 3 мая — РИА Новости Ольга Липич . Группа ведущих российских ученых — нейробиологи, физиологи, генетики, философы — встретятся с буддийскими коллегами-монахами во главе с Далай-ламой XIV в его резиденции в индийском городе Дхарамсала 3-4 мая, чтобы обсудить фундаментальные вопросы мировоззрения, сознания, мозга, эволюции, космологии и человеческих ценностей.

"Диалог между представителями науки и буддийскими учеными-философами во главе с Его Святейшеством Далай-ламой — инициатива духовного лидера тибетского буддизма, которой уже 30 с лишним лет. Однако на этот раз в диалог вступили ученые из России . Вначале в их отношении к происходящему присутствовала изрядная доля скептицизма. Но, с другой стороны, в буддизме всегда приветствовали скептицизм и сомнения как метод исследования действительности", — сказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии , верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Конференция в Дхарамсале под названием «Понимание мира» станет уже вторым опытом построения «концептуальных мостов» в рамках перспективного проекта «Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых». Первая в истории подобная встреча ученых-монахов во главе с Далай-ламой и группы выдающихся специалистов из России, включая известного нейролингвиста, заслуженного деятеля науки РФ Татьяну Черниговскую , прошла в августе 2017 года в Дели . Она была посвящена преимущественно теме «Природа сознания». Тогда на российских ученых произвели большое впечатление глубокие вопросы и комментарии буддийских коллег, их познания в области квантовой физики. И все участники решили расширять взаимодействие. А наилучшая форма для этого — живые дискуссии, которые и пройдут на этот раз в главном буддийском центре.

Модератором встречи выступит ведущий российский нейробиолог, член-корр РАН Константин Анохин.

К состраданию: когда наука эффективнее религии

"Сегодня в мире растет разрыв между богатыми и бедными и много других проблем, которые некоторые люди пытаются решать путем насилия, войн. Но оружие не решает проблем, оно только убивает … Влияние же науки на людей, на их образование, мышление, поведение очень-очень высоко, и наука может помочь в решении стоящих перед человечеством проблем", — сказал Далай-лама агентству.

Духовный лидер выделяет две основные цели своих встреч с учеными.

"Первая цель — расширение наших знаний путём научного исследования, чтобы наука обращала внимание не только на объекты внешнего мира, но и включала наше сознание, эмоции, наш ум. Сегодня многие ученые говорят, что постоянный гнев, страх, стресс очень плохо влияют на наше здоровье. Для здоровья очень важен спокойный ум. Но что такое сознание, каковы его природа и устройство — для ученых это по-прежнему остается загадкой", — отмечает Далай-лама.

Вторая цель, по его словам, связана с тем, что пришло время перестать делить людей на «своих» и «чужих». Именно сильное чувство противопоставления себя чужому лежит в основе насилия, убежден буддийский учитель.

"Надо объяснить людям: несмотря на некоторые различия, политические, экономические, религиозные, мы все — часть семимиллиардного человечества и должны строить отношения на основе доверия и заботиться друг о друге. Уже есть научные доказательства благотворного влияния любви и сострадания на человека, его семью, государство и весь мир. Религии тысячи лет говорят о любви, но это было не особенно эффективно. Научные же открытия легко убеждают людей", — считает Далай-лама.

Его книга «Вселенная в одном атоме: наука и духовность на служении миру» о соотношении буддийских концепций с основными идеями современной науки и ляжет в основу дискуссий в Дхарамсале. Сами названия ее глав говорят о широте интересов Далай-ламы — среди них, например: «Пустота, теория относительности и квантовая физика», «Теория Большого взрыва и буддийский безначальный космос», «Эволюция, карма и мир живых существ», «Проблема возникновения сознания» и «Этические проблемы современной генетики».

Взаимообогащение: когда математика почти исчерпана

"Наука разделилась на европейский и восточный пути еще в эпоху Древней Греции . Великие постройки прошлого (пирамиды, колоссы, висячие сады) не могли быть созданы людьми, которые не знали, что сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы. У них было это знание. Но появился Пифагор, который сказал: одних знаний мало — нужно математически это доказать. И вот пришла эпоха математических доказательств", — сказал РИА Новости известный российский физиолог, последователь Натальи Бехтеревой, долгие годы возглавлявший Институт мозга человека РАН, академик Святослав Медведев.

Считалось, что с помощью математики все можно доказать. «Хотя до сих пор не доказано самое главное: закон сохранения энергии, второй закон термодинамики (неубывание энтропии), то, что нет вечного двигателя. Просто так считается — и все», — добавил академик.

Для восточного пути, по его словам, в отличие от западного, важно скорее само знание, полученное логическим путем, нежели математическое доказательство.

Будда на многие прямые вопросы отвечал загадочной улыбкой. «Наша задача — понять ответы на эти вопросы. Но мы практически исчерпали нашу математику», — констатировал собеседник агентства.

"Что происходит сейчас? Простые вещи, такие как движение Земли и Луны, рассчитываются хорошо. А вот если мы переходим к исследованиям, скажем, мозга, то математика перестает быть проверочной для живой системы. Она сейчас практически перестала иметь возможность что-либо доказать, в биологии … Когда мы зашли в тупик? Когда при изучении мозга человека, его сознания (о чем и будет идти речь с буддийскими учеными) оказывается, что есть огромнейшая изменчивость. Мозг никогда ни одну задачу не решает одинаково два раза подряд, мозг не решает задачу методом накопления результатов", — сказал Медведев.

Вместе с тем, подчеркнул он, «российская биология, физиология и психология идут впереди». «Потому что мы базируемся на школах, которые дали нам представления путем в общем-то буддийского характера — путем логического анализа ситуации. Это школы Сеченова, Павлова, Бехтерева», — пояснил академик.

При этом он считает, что происходит «не сближение науки с буддизмом, а взаимообогащение», переход на логический путь исследования, когда важнейшим фактором становится не математическая достоверность, не формула, а непротиворечивость. Логика очень развита в буддизме. И в этом плане могут открываться новые возможности для исследования сознания. «На этом пути можно ждать каких-то прорывов», — добавил собеседник агентства.

Самыми важными направлениями исследований в своей области сегодня ведущий российский нейрофизиолог считает изучение мозговой системы (которая «много обширнее, чем считали до сих пор») и механизмов творчества.

Медведев отметил также, что сейчас очень важно просто размышлять, искать нестандартные идеи и что ему «интересен стиль мышления Далай-ламы». «Он — один из самых умных людей, которых я видел в жизни», — полагает академик.

"Причем Далай-лама сказал великую вещь — что если он увидит, что какой-нибудь из фактов расходится с буддийским учением, то он пересмотрит эту часть буддизма", — подчеркнул Медведев.

Изменить к лучшему коллективное сознание

Российский специалист в области философии сознания профессор Давид Дубровский на несколько лет старше 82-летнего Далай-ламы, и у них сложились очень теплые отношения еще в ходе первой встречи ученых в августе минувшего года в Дели. В интервью РИА Новости профессор рассказал, какими знаниями и мыслями российским и буддийским исследователям важнее всего делиться друг с другом сегодня, на его взгляд.

"Я разработал концепцию, цель которой — объяснение связей явлений субъективной реальности с мозговыми процессами. Главный камень преткновения для современной науки здесь в том, что явлениям субъективной реальности нельзя приписывать физические свойства … Сознание и мозг — как их соединить? Я это объясняю на основе информационного подхода", — сказал РИА Новости Дубровский.

По его словам, как боль — это информация о некоем состоянии тела, так и негативная эмоция — отображение некоего дискомфорта в сложной структуре мозговых процессов. «Явление субъективной реальности и его нейродинамический носитель одновременны и находятся в отношении взаимно-однозначного соответствия. Отсюда вытекает, что всякое изменение моей субъективной реальности (например, переключение внимания) есть изменение моих мозговых процессов. Если я принимаю тезис о том, что могу по своей воле менять свои субъективные явления, то это означает, что я по своей воле управляю определенным классом мозговых процессов», — пояснил профессор.

Сила медитативных практик, отметил он, когда, скажем, йог управляет желудочной секрецией или изменяет ритм сердца, — как раз показывает связь кодовых структур мозга с кодовыми структурами явлений субъективной реальности.

"Значит, мы можем создавать для себя условия, чтобы испытывать радость. А главное — это дает возможность существенно развивать способности к саморегуляции, причем не только функциональной, но и нравственной. И тут мы подходим к проблемам, которые ставит Далай-лама: изменение сознания — это главная задача цивилизации", — считает Дубровский.

Массовое сознание, по его словам, имеет ряд кардинальных негативных свойств: «неуемное потребительство», агрессивность, чрезмерное эгоистическое своеволие в преследовании собственных интересов.

"Такие свойства сознания определяют цели и способы деятельности человечества. А это ведет к углублению кризиса, который достиг уже очень высокой степени. И к войнам, конечно, имеет отношение. Если мы не изменим свойства сознания, то судьба нашей цивилизации плачевна. Но как это сделать?— Они (практикующие буддисты — ред.) могут изменять сознание путем глубокой медитации, воспитывать в себе сострадание", — констатировал профессор.

Другое видение мира или рациональный идеализм

"На первой конференции я встретился с людьми, у которых было другое видение мира. В данном случае я воспринимаю буддизм не как религию, а как мировоззрение. На мой взгляд, это — рациональный идеализм. Потому что все, что традиционная наука (буддисты ее называют «западной») открыла, — они это заранее готовы считать правильным и хотят присоединить к своему видению мира. А они интересовались такой областью как сознание. Хотя для меня как генетика сознание — это не предмет естественной науки", — сказал РИА Новости научный руководитель Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН, академик Николай Янковский.

На вопрос, почему же лично он приезжает на диалоги с Далай-ламой, генетик ответил, что считает очень важным «видение вещей в простоте, в их связи и цельности», чем и обладает духовный лидер буддистов.

"Они (буддийские ученые — ред.) идут через цельность. И исследуют идеи. При этом они не навязывают никому свою точку зрения и не объявляют ее лучшей, чем другие. Их интересует содержательная часть, а не приведение других людей к своей вере. Это мне очень близко. И я готов ответить на любой вопрос в сфере моих научных интересов, который мне будет задан с буддийской стороны", — добавил Янковский.

Отвечая на вопрос об особенно важном для Далай-ламы этическом аспекте науки в целом и современных биотехнологий в частности, собеседник агентства отметил, что этот вопрос стоит не перед исследователями, а перед теми, кто применяет научные открытия. «Самым спокойным, а с чьей-то точки зрения, возможно, и самым этичным, было бы вообще ничего не открывать — тогда точно не будет открыто ничего опасного» — пошутил один из ведущих российских специалистов в области геномики и генетики.

Участники и организаторы

Среди российских участников, помимо перечисленных выше экспертов, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, член-корр РАН, профессор Павел Балабан; руководитель лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики РАН, профессор Евгений Рогаев; глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ профессор Александр Каплан ; заведующий сектором восточных философий Института философии РАН, профессор Виктория Лысенко ; один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков , а также еще ряд известных ученых и молодых российских специалистов.

Буддийские ученые — монахи из тибетских монастырей-университетов на юге Индии. Все они не только прошли полный курс монашеского обучения, но и дополнительно изучали современные естественные науки в различных университетах мира, чтобы впоследствии преподавать их в своих монастырях в рамках инициированного Далай-ламой расширения учебной программы.