Экономическое сотрудничество РФ и Японии. Японскому плану сотрудничества исполняется два года

6 мая исполняется два года плану экономического сотрудничества из восьми пунктов, который Япония предложила в рамках подготовки обстановки для развития переговоров по заключению мирного договора с Россией . Япония делает упор на сотрудничество в сферах, тесно связанных с жизнью россиян, однако российская сторона требует реализовывать крупные проекты, что говорит о том, что в позициях сторон наблюдаются несоответствия. Кроме того, предполагается, что Японии будет непросто определиться с позицией на фоне усиливающейся конфронтации между западными странами и Россией.

Что касается плана из восьми пунктов, который премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил в мае 2016 года, то до настоящего времени было подписано более 100 экономических соглашений. Примерно 40% из них обсуждаются с перспективой реализации.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко (Hiroshige Seko) находился с визитом в России 28 и 29 апреля. В Москве он провел переговоры с первым вице-премьером Игорем Шуваловым , который занимается проблемами экономического сотрудничества с Японией. На конец мая запланирована российско-японская встреча на высшем уровне. В связи с этим министр Сэко заявил: «Я хочу, чтобы проекты экономического сотрудничества принесли результаты». Он отметил, что уже есть результаты в области медицинских учреждений и строительства овощных предприятий, и подчеркнул: «Несмотря на небольшой масштаб, они помогают поднять уровень жизни россиян».

В свою очередь, Россия придает важное значение инвестициям в разработку нефтяных и газовых месторождений. Российские дипломатические источники также отмечают: «Если не будут реализованы крупные проекты, президент Путин может изменить свое отношение к Японии».

При этом японские компании, работающие на российском рынке, недовольны плохими условиями для бизнеса. Председатель Японско-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада (Teruo Asada) в ходе собрания, прошедшего в Москве 27 апреля, отметил проблемные места: в особой экономической зоне на Дальнем Востоке не развита инфраструктура и так далее.

«России и Японии необходимо проявить мудрость и быстро выработать решение», — подчеркнул он.

Япония пытается развивать экономическое сотрудничество с Россией, но при этом обостряется конфронтация между Россией и западными странами. В апреле США ввели новые санкции против России. Также Вашингтон отметил возможность введения санкций против стран, которые работают с российскими компаниями, включенными в санкционный список.

Правительство Японии не стало подтверждать влияние на конкретные компании, однако выразило обеспокоенность: «Мы будем внимательно относиться к влиянию санкций» (министр Сэко). Существует опасность, что под санкциями могут оказаться японские предприятия, работающие с Россией, поэтому Японии будет непросто выработать грамотную политику.

План экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов:

1. Увеличение продолжительности жизни 2. Модернизация городов: удобство, чистота, простота жизни и деятельности 3. Взаимодействие малого и среднего бизнеса; расширение сотрудничества 4. Энергетика 5. Диверсификация российской промышленности; повышение производительности 6. Развитие дальневосточной промышленнотси; создание экспортных баз 7. Сотрудничество в сфере передовых технологий 8. Расширение контактов между россиянами и японцами