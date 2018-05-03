Путин хочет восстановить дружеские отношения с Западом, чтобы оживить российскую экономику

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность восстановления отношений с Западом, поскольку санкции и нарастающий международный конфликт мешают попыткам подстегнуть рост российской экономики, погрузившейся в состояние застоя.

По словам осведомленных источников, накануне церемонии инаугурации, которая состоится на следующей неделе, г-н Путин рассматривает возможность назначить бывшего министра финансов России Алексея Кудрина на важную должность, заняв которую г-н Кудрин должен будет отвечать за экономическую стратегию России и за ее отношения с Европой и США

Г-н Кудрин является одним из давних политических соратников и экономическим советником г-на Путина, поэтому его назначение на такую должность может быть воспринято в западных столицах как сигнал о готовности к компромиссу со стороны российского президента, который в настоящее время находится с ними в состоянии конфликта на все фронтах.

«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Кудрин займет должность в президентской администрации , — сказал один чиновник российского правительства . — Название его должности, возможно, будет звучать как представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества».

«Г-н Кудрин составил стратегию экономической политики на следующий срок г-на Путина, в которой он призвал к проведению решительных структурных реформ — от увеличения пенсионного возраста до реорганизации российского правительства и судебной системы».

Г-н Кудрин неоднократно говорил о том, что, пока Россия не сделает свою политическую систему более демократичной и пока она не положит конец конфронтации с Европой и США, она не сможет добиться подобных радикальных перемен.

«Если бы Кудрин вошел в состав администрации или правительства, это означало бы, что они согласились на определенную программу перемен, включая перемены во внешней политике, потому что без изменений во внешней политике реформы в России попросту невозможны», — отметил Евгений Гонтмахер , политический и экономический аналитик, работающий в гражданской организации, созданной г-ном Кудриным.

«Это стало бы мощным сигналом, потому что Кудрин — единственный представитель верхних эшелонов, с которым станут разговаривать на Западе и в отношении которого существует определенное доверие».

Г-н Путин одержал оглушительную победу на президентских выборах в марте, набрав 76,7% голосов. Он пообещал в значительной мере увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Общественность с радостью встретила эти его обещания, потому что после двух лет рецессии российская экономика восстанавливается чрезвычайно медленными темпами.

Но аналитики предупреждают, что г-ну Путину придется приложить массу усилий, чтобы выполнить эти обещания. «Новый политический цикл будет разворачиваться под влиянием трех неблагоприятных факторов: продолжающийся застой в экономике, международная изоляция России и необходимость сохранить режим после 2024 года», — написал Кирилл Рогов , независимый политический и экономический аналитик, комментируя следующий президентский срок г-на Путина.

Действительно, администрация г-на Путина находится в трудном положении начиная с мартовских выборов. Она вынуждена противостоять обвинениям Запада в отравлении бывшего советского двойного агента Сергея Скрипаля , которое произошло на территории Соединенного Королевство и в ходе которого было применено отравляющее вещество нервно-паралитического действия, а также в оказании помощи сирийскому президенту Башару аль-Асаду — после предположительной химатаки сирийского режима против мирных граждан.

Военные западной коалиции во главе с США поставили г-на Путина в крайне неловкое положение, проведя ракетные удары по объектам сирийского режима, несмотря на все предупреждения России об ответных мерах.

Между тем новые жесткие санкции США вызвали переполох на российских финансовых рынках, поставили под угрозу десятки тысяч рабочих мест и заставили Олега Дерипаску — одного из самых богатых людей в России — предложить уступить контроль над его алюминиевой компанией «РУСАЛ»

Если не считать гневной риторики со стороны Министерства иностранных дел и депутатов, реакция Москвы оказалась сдержанной. Чиновники, близкие к г-ну Путину, предполагают, что он ищет возможности наладить отношения с Западом, чтобы уменьшить давление.

«В наших внутриполитических решениях мы никогда еще не зависели так сильно от внешних факторов — это радикальная перемена, — сказал один бывший член кабинета. — Правительство утверждает, что российская экономика адаптировалась к санкциям, но то, как американцы сейчас используют санкции, значит, что адаптироваться просто невозможно».

Г-н Путин должен будет назначить свой новый кабинет после инаугурации, которая состоится в понедельник, 7 мая. Ожидается, что премьер-министром страны останется Дмитрий Медведев , который возглавлял правительство с 2012 года, однако, по словам двух других правительственных чиновников, его влияние на экономическую политику будет ограничено, чтобы у г-на Кудрина появилось больше полномочий.

По словам одного представителя президентской администрации, переговоры по вопросу о том, станет ли г-н Кудрин членом администрации, продолжаются. Также возможно, что его назначат вице-премьером.

«Если Кудрин появится в кабинете или в президентской администрации, мы сможем сделать вывод о том, что они согласились на определенную программу перемен, включая перемены во внешней политике», — сказал г-н Гонтмахер.