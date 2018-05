Майли Сайрус заявила, что не жалеет о съемках обнаженной в 15 лет: «Идите на…»

Майли Сайрус на днях отметила круглую дату — ровно 10 лет с тех пор, как Vanity Fair выпустил новый номер с обнаженной, прикрытой только простыней певицей на обложке, причем самой Майли на тот момент было всего 15 лет. Разумеется, разгорелся скандал, Сайрус публично извинилась — а вот теперь, спустя 10 лет, решила взять свои слова обратно (причем в весьма резкой форме).

В 2008 году известнейший фотограф Анни Лейбовиц подготовила для очередного номера Vanity Fair обложку, на которой 15-летняя звезда «Ханны Монтаны» позировала в простыне, повернувшись к камере обнаженной спиной. Фотография спровоцировала громкий скандал, поскольку Майли, во-первых, было 15 лет, и, во-вторых, на тот момент она была хорошим-правильным кумиром целой армии девочек-подростков, поклонниц «Ханны Монтаны». Волну возмущения отлично подогрели СМИ — например, издание The New York Post в 2008 году вышло с заголовком «ПОЗОР МАЙЛИ».

В итоге Майли Сайрус была вынуждена опубликовать извинение:

«Я приняла участие в фотосессии, которая должна была быть «художественной», но теперь, когда я смотрю на эти фотографии и читаю публикацию, мне стыдно».

И вот теперь, по прошествии 10 лет, Майли в своем Twitter припомнила заголовок The New York Post и написала: «Я НЕ ЖАЛЕЮ. ИДИТЕ НА…»

IM NOT SORRY Fuck YOU #10yearsago pic.twitter.com/YTJmPHKwLX

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 29 апреля 2018 г.

Тогда еще никто не знал, что скоро эта обложка с Майли покажется детским лепетом

