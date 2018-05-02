Артефакт из Крыма помог «найти» абстрактное мышление у неандертальцев

МОСКВА , 2 мая — РИА Новости . Своеобразная «подпись» неандертальского мастера на каменном орудии труда, найденном на территории Крыма , указала на наличие у них способности абстрактно мыслить, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Трехмерные снимки этих царапин на поверхности рубила говорят о том, что они появились на нем не случайно, а были нанесены умелым мастером при помощи двух разных инструментов. Сделать это, учитывая небольшие размеры этого предмета, было достаточно сложно. Это говорит в пользу того, что этот рисунок был опознавательным знаком этого мастера", — пишут Вадим Степанчук из Института археологии НАНУ в Киеве ( Украина ) и его коллеги.

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские «кузены» наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии Израиле и в Испании

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться «химией» для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

За последние несколько десятилетий, как отмечают Степанчук и его коллеги, археологи всех стран Европы обнаружили десятки орудий труда, изготовленных неандертальцами, на которых присутствовали различные царапины и структуры, похожие на рисунки. Антропологи достаточно давно спорят, возникли ли эти узоры случайно или же они были специально оставлены создателями этих инструментов.

Авторы статьи нашли ответ на этот вопрос, изучая неандертальские артефакты, найденные в пещере Киик-Коба, одной из самых известных стоянок древних людей на территории Крыма. Она была полностью раскопана еще в советские времена, а найденные в ней рубила, ядра и прочие орудия труда, а также останки взрослого неандертальца и ребенка, были многократно изучены и отсортированы российскими и украинскими исследователями.

На одном из орудий труда, найденном рядом с их останками, ученые заметили набор из параллельных царапин, которые заставили Степанчука и его коллег задуматься, как они могли появиться на поверхности камня. Для ответа на этот вопрос антропологи создали точную трехмерную модель рубила и попытались понять, как именно возникли эти линии.

Их расчеты показали, что эти царапины не могли возникнуть на поверхности камня случайным образом. Они были слишком ровными и четкими для того, чтобы они могли появиться во время использования этого рубила или при его изготовлении.

Вдобавок, как обнаружили ученые, все линии были начерчены на камне двумя разными остриями, которые двигались по поверхности рубила в одном и том же направлении и в одной и той же манере. Все это говорит о том, что их целенаправленно нанес мастер, и что он использовал подобные метки в качестве своеобразного «клейма качества» или знака принадлежности рубила.

Если это действительно так, то данный рисунок в очередной раз, как заключают авторы статьи, свидетельствует о том, что неандертальцы не были обделены абстрактным мышлением и не уступали в этом отношении предкам современных людей.