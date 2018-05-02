В России идет обсуждение программы модернизации электроэнергетики

Размещение мощностей большой когенерации (крупных ТЭЦ) в России продиктовано холодным климатом, неравномерной плотностью населения и концентрацией производств. Наибольший вклад в отпуск тепла она вносит в Приволжском и Сибирском федеральных округах (44 и 42 процента), заметна ее роль в Москве (42 процента) и Санкт-Петербурге (32 процента). В среднем по России доля большой когенерации в производстве тепла составляет 36 процентов, рассказывает замначальника Управления по ТЭК АЦ Ирина Поминова.

C 1995 года производство тепла на ТЭЦ упало на 19 процентов, отпуск электроэнергии с 2010 года сократился на четыре процента. «Тенденция к уменьшению использования ТЭЦ в производстве тепло— и электроэнергии указывает на постепенное снижение загрузки мощностей, что вместе с устареванием оборудования неминуемо ведет к повышению удельных издержек. Снижающаяся эффективность использования со стороны производителей, а также уменьшение общей загрузки мощностей ТЭЦ приводит к росту тарифной нагрузки на потребителей», — объясняется в бюллетене АЦ. Частным инвесторам крупные ТЭЦ неинтересны как раз из-за особенностей тарифного регулирования и высокого уровня неплатежей.

Одним из вариантов решения неэффективного использования мощностей ТЭЦ может стать разукрупнение мощностей, как в Европе, и постепенное приближение их к потребителю, что позволило бы увеличить эффективность, считает Энергетический центр бизнес-школы Сколково. Среди плюсов — меньший удельный расход топлива и низкие капитальные затраты по сравнению с крупными ТЭЦ, что привлекательно выглядит для частников. «Перспективы у малых ТЭЦ есть и в современной России ­— прежде всего в регионах с низкой плотностью населения, в удаленных и изолированных территориях», — считает Поминова.

В России помимо малых ТЭЦ экономически выгодной остается модернизация старых и возведение новых крупных ТЭЦ. Такие проекты выигрышны как в ситуации низких цен на энергоресурсы, так и в мегаполисах с потенциалом роста спроса на энергию, говорится в материалах АЦ. Развитие когенерации будет прежде всего зависеть от эффективности мер по повышению инвестиционной привлекательности. В прошлом году началось внедрение целевой модели рынка теплоэнергии (включая механизм ценообразования по методу «альтернативной котельной»), и теперь необходима согласованность действий региональных и муниципальных властей для ее реализации на практике, указывает Поминова.

Наибольший вклад в отпуск тепла крупные ТЭЦ вносят в Приволжье, Сибири, Москве и Санкт-Петербурге