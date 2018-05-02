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В Горно-Алтайске начали сбор черемши?
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В Горно-Алтайске начали сбор черемши? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Был проездом в Горно-Алтайске. Поразился: продают черемшу, совсем молоденькую, хилую. По 60 рублей за маленький пучок. А что, в нынешнюю затяжную весну уже разрешили сбор этого дикороса?
Сроки сбора черемши или, как растение называют в народе, колбы, впрочем, как и других дикоросов, в Республике Алтай устанавливает министерство природных ресурсов РА. По словам начальника отдела организации лесопользования Сергея Растворова, в этом году целесообразно начинать сбор нового урожая в самом конце апреля.
«Срок заготовки пищевых лесных ресурсов нами был установлен в период биологического накопления полезных веществ и массового созревания пищевых ресурсов. В то же время их сбор должен осуществляться методами, не истребляющими и не нарушающими произрастания. То есть нельзя растение вырывать с корнями и заготавливать на одном и том же месте», — отметил он.
Кстати, в республике с 29 апреля закупку заготовленной населением черемши и дальнейшую её реализацию в официальных торговых точках начнёт Роспотребсоюз. По мнению республиканских властей, это позволит не только наладить торговлю в соответствии с санитарными нормами, но и позволит сохранить этот вид дикороса и избежать печального опыта Кемеровской области, где черемша из-за бесконтрольного её сбора уже занесена в Красную книгу как исчезающее растение.
АиФ — Алтай: последние новости
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