В Горно-Алтайске начали сбор черемши?

Был проездом в Горно-Алтайске . Поразился: продают черемшу, совсем молоденькую, хилую. По 60 рублей за маленький пучок. А что, в нынешнюю затяжную весну уже разрешили сбор этого дикороса?

Сроки сбора черемши или, как растение называют в народе, колбы, впрочем, как и других дикоросов, в Республике Алтай устанавливает министерство природных ресурсов РА. По словам начальника отдела организации лесопользования Сергея Растворова, в этом году целесообразно начинать сбор нового урожая в самом конце апреля.

«Срок заготовки пищевых лесных ресурсов нами был установлен в период биологического накопления полезных веществ и массового созревания пищевых ресурсов. В то же время их сбор должен осуществляться методами, не истребляющими и не нарушающими произрастания. То есть нельзя растение вырывать с корнями и заготавливать на одном и том же месте», — отметил он.