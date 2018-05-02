AP: в США повторно арестован брат Николаса Круза, устроившего бойню в школе во Флориде

В марте он был выпущен под залог после того, как нарушил запрет проходить на территории всех местных школ, кроме той, в которой он учится. В ходе слушаний по этому делу помощник прокурора штата Флорида Саранэлл Мэрфи отметила, что Захари Крузу запрещено появляться на территории школы, где его брат убивал и терроризировал учащихся.

Николас Круз, исключенный ранее из школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» за нарушения дисциплины, 14 марта вооружился полуавтоматической винтовкой AR-15 и открыл огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. По данным СМИ, Круз смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Крузу предъявлены обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве; ему может грозить смертная казнь. Сейчас он находится в тюрьме в Форт-Лодердейле (штат Флорида).