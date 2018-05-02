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AP: в США повторно арестован брат Николаса Круза, устроившего бойню в школе во Флориде
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AP: в США повторно арестован брат Николаса Круза, устроившего бойню в школе во Флориде 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Брат 19-летнего Николаса Круза, устроившего в середине февраля бойню в школе во Флориде, повторно арестован за нарушение условий, на которых он был отпущен под залог. Как сообщило в среду информационное агентство Associated Press (АР), 18-летний Захари Круз, брат Николаса Круза, расстрелявшего в феврале в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» 17 человек, был остановлен полицейским за вождение машины без прав и помещен в тюрьму округа Палм Бич.
В марте он был выпущен под залог после того, как нарушил запрет проходить на территории всех местных школ, кроме той, в которой он учится. В ходе слушаний по этому делу помощник прокурора штата Флорида Саранэлл Мэрфи отметила, что Захари Крузу запрещено появляться на территории школы, где его брат убивал и терроризировал учащихся.
Николас Круз, исключенный ранее из школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» за нарушения дисциплины, 14 марта вооружился полуавтоматической винтовкой AR-15 и открыл огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. По данным СМИ, Круз смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Крузу предъявлены обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве; ему может грозить смертная казнь. Сейчас он находится в тюрьме в Форт-Лодердейле (штат Флорида).
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