Почему отпущен Денис Сучков, осужденный по делу УК «Доверие»?

Не так давно внимание барнаульцев было приковано к процессу по делу УК «Доверие», где главными фигурантами были сын экс-мэра Барнаула Максим Савинцев и Денис Сучков. Сотоварищам не удалось «выкрутиться», получили реальные сроки. А тут, говорят, последний уже не только на свободе, но и опять объявился в сфере ЖКХ!

Да, Сучков условно-досрочно вышел из рубцовской ИК №5 в марте. Напомним, в ноябре 2016 г. он, как и Савинцев-младший, за мошенничество в орггруппе в особо крупном размере был приговорён к 6 годам колонии и штрафу 500 тыс. руб. Позже апелляционная инстанция «скостила» ему срок на 1,5 года, сыну мэра — на год. Т. к. Сучков провёл в заключении более половины срока (с учётом СИЗО ) и вёл себя дисциплинированно, он мог претендовать на УДО, и Рубцовский горсуд это ходатайство удовлетворил.

И ещё раз да: недавно Денис Сучков появился на мероприятии, инициированном Госинспекцией края как представитель ООО УК «Индустриальная». И повод для собрания представителей собственников 19 многоквартирных домов пос. Новосиликатного был проблемный. По словам главного государственного жилищного инспектора в Алтайском крае Сергея Гричанова, с февраля в ведомство стали массово поступать протоколы общих собраний жильцов домов, находящихся в управлении названной УК, о смене компании. Однако «Индустриальная», в нарушение жилищного законодательства, не оформляет выход этих домов из-под своего хозяйствования, и выбранные собственниками новые «управленцы» де-факто ничего для них не могут сделать.

По словам Сучкова, жители этих самых домов уже передумали уходить от «Индустриальной», поэтому компанией повторно запущены процедуры голосования. Присутствующие на встрече представители собственников в большинстве своём таковых намерений не подтвердили, но подтвердили претензии к качеству работы УК и полное отсутствие взаимодействия с её сотрудниками, сообщает офсайт ГИАК.