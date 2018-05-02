На майские праздники в Выборг снова вошли белофинны. Фоторепортаж

Город пал, как и ровно 100 лет назад. В наши дни о тех трагических событиях гражданской войны вспомнили реконструкторы.

Бои конца апреля 1918 года между красными и белыми развернулись на Батарейной горе. В действительности падение Выборга , как утверждают российские историки, сопровождалось беспощадным уничтожением красногвардейцев и коммунистов . Националисты намеревались к тому же совершить не просто террор, а этническую чистку во втором по численности населения городе Финляндии , оставив в живых только финно-угров.

Первые расстрелы были совершены во дворе Выборгского замка. Затем несколько сотен человек погнали к Фридрихсгамским воротам, где выстроили во рву «так, чтобы они образовали прямой угол». Об этом свидетельствовал лично участвовавший в массовых расстрелах поверенный из города Вааса Ёста Бреклунд. Раненых добивали из револьверов. Главнокомандующий армией Финляндии Карл Маннергейм , к мнению которого националисты не прислушивались из-за его прошлой службы в Русской императорской армии, предпочел не проводить расследования по факту казней без суда и следствия.

Однако о последствиях захвата Выборга белофиннами спустя век вспоминать не принято. А что касается столкновений между противоборствующими сторонами, то реконструкторами они были обыграны ярко и эмоционально. Многочисленные зрители еще спустя час после окончания мероприятия продолжили фотографироваться и общаться с теми, кто вспомнил апрельские события 1918 года.