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На майские праздники в Выборг снова вошли белофинны. Фоторепортаж
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На майские праздники в Выборг снова вошли белофинны. Фоторепортаж 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Город пал, как и ровно 100 лет назад. В наши дни о тех трагических событиях гражданской войны вспомнили реконструкторы.
Бои конца апреля 1918 года между красными и белыми развернулись на Батарейной горе. В действительности падение Выборга, как утверждают российские историки, сопровождалось беспощадным уничтожением красногвардейцев и коммунистов. Националисты намеревались к тому же совершить не просто террор, а этническую чистку во втором по численности населения городе Финляндии, оставив в живых только финно-угров.
Первые расстрелы были совершены во дворе Выборгского замка. Затем несколько сотен человек погнали к Фридрихсгамским воротам, где выстроили во рву «так, чтобы они образовали прямой угол». Об этом свидетельствовал лично участвовавший в массовых расстрелах поверенный из города Вааса Ёста Бреклунд. Раненых добивали из револьверов. Главнокомандующий армией Финляндии Карл Маннергейм, к мнению которого националисты не прислушивались из-за его прошлой службы в Русской императорской армии, предпочел не проводить расследования по факту казней без суда и следствия.
Однако о последствиях захвата Выборга белофиннами спустя век вспоминать не принято. А что касается столкновений между противоборствующими сторонами, то реконструкторами они были обыграны ярко и эмоционально. Многочисленные зрители еще спустя час после окончания мероприятия продолжили фотографироваться и общаться с теми, кто вспомнил апрельские события 1918 года.
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