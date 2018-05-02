Море Ивана Костина

Ветеран войны Иван Костин знает: того, кто знает о войне не понаслышке, она не отпускает всю оставшуюся жизнь. Вот и к нему она возвращается: бессонными ночами он «слушает» море.

Приглашая нас с фотокорреспондентом Антоном Гердо пройти в комнату, Елена Леонидовна успевает шепнуть мне: «А мой-то на меня ругался: зачем, мол, ты в газету написала? Придумала тоже…» Услышав, «ее» тут же закивал головой, подтверждая: «Ругался, да. А что уж такого необыкновенного у меня в жизни было? Все как у всех вроде…»

Родился Ваня Костин в глухой деревушке Кировской области . До сих пор считает, что места красивее еще поискать надо: знали бы вы, какой там лес на грибы и ягоды щедрый, да и с реки без улова ни разу не возвращался… Но это летом. А зимой он, мальчишка, был при важном деле: с 12 лет разносил почту по ближайшим деревням. Мороз, метель, тьма тьмущая и даже страх встретиться с выходившими к деревням из леса волками не относились к уважительным причинам, позволявшим не доставить кому-то письмо или газету. Успел Иван поработать и сплавщиком леса, и лесорубом: копейка в семье Костиных лишней никогда не была…

А в 1944-м, когда парню исполнилось 17, его призвали на войну. Он попал в последний «фронтовой» призыв: до окончания Великой Отечественной оставалось полгода. Для Костина она закончилась гораздо позже… Первым местом его службы стала подводная лодка М-15, или «малютка», как ласково называли ее моряки. А он, гидроакустик Иван Костин, был ее ушами и ангелом-хранителем команды.

— Вот вы же по шуму двигателя трактор от легковушки отличите, даже если не видите их? — спрашивает Иван Алексеевич. — А акустик по посторонним шумам должен уметь отличить подводное судно от надводного, определить его классификацию: военное или гражданское…

— Ты расскажи, Иван, как тебя похоронили, — просит мужа Елена Леонидовна.

— Не люблю я об этом вспоминать, — вздыхает Костин. — Сколько лет прошло, но как представлю, что матери тогда пережить пришлось, хоть и взрослый мужик, а со слезами справиться не могу…

Видимо, специалистом Иван Костин был отличным, если однажды его вызвали в СМЕРШ и сообщили, что с подводной лодки он переводится в спецкоманду: ему предстояло служить на кораблях, которые сопровождали военную технику из Америки.

— Никому ничего сообщить я не мог, информация была сверхсекретная. И когда мой друг, который проходил службу недалеко от меня, приехал в увольнение и спросил, можно ли повидаться с Костиным, ему сказали, что подводная лодка М-15 и весь ее экипаж погибли. Друг сообщил моим родителям… — Иван Алексеевич машет рукой и умолкает.

Прошло несколько месяцев, прежде чем родители узнали, что сын Иван жив. Про то, что за это время он дважды был на волосок от гибели, Костин рассказывать не стал: им и так досталось…

— Возвращались на корабле сопровождения из Америки и едва не подорвались: встать на якорь не удалось, грунт не позволил, и нас стало сносить на японскую мину. Капитан уже отдал команду надеть спасательные пояса и построиться по борту, чтобы покинуть корабль. Только внимательность сигнальщика нас спасла. А двум другим кораблям это минное поле тогда преодолеть не удалось…

В 1951 году, когда закончилась его служба на флоте, Иван Костин сделал то, о чем давно мечтал: пошел учиться. Поступил в авиационный техникум, по окончании которого много лет отработал на одном из авиационных заводов.

— Видимо, неплохим специалистом был, если отправляли меня в командировки и в Германию , и в Венгрию , и в Польшу , — Костин показывает удостоверение изобретателя-рационализатора и пропуск 1972 года, разрешающий «провоз воинских грузов через государственную границу СССР».

На пенсию ветеран вышел, когда ему исполнилось 62.

— Да если наш с женой трудовой стаж сложить, страшно представить, сколько получится! А если к нему еще и 65 лет совместной жизни прибавить, вообще со счету собьешься, — улыбается Иван Алексеевич. — Лена моя 34 года на одном месте проработала: химию и биологию преподавала глухонемым детям. Вот и дети по нашим стопам пошли: Вера логопедом в детском саду работает, Андрей — офицер, Афганистан прошел, живет с семьей в Белоруссии . На День Победы ждем его.

9 Мая большая семья Костиных — у Ивана Алексеевича и Елены Леонидовны четверо взрослых внуков и два правнука — поедет на Поклонную гору: там, говорит Иван Костин, он как будто возвращается на 73 года назад, в тот день, когда услышал о нашей Победе.

СПРАВКА

Малоразмерные подводные лодки типа «М» начали строить в СССР в 1932 году. Они предназначались для защиты морских баз, но могли нести дежурство и в открытом море. Лодки имели клепаный корпус и были вооружены всего двумя торпедами и одной 45-мм пушкой. Экипаж насчитывал 36 человек. Иван Алексеевич Костин служил акустиком на лодке «М» VI серии за номером 15. Лодка входила в состав Тихоокеанского флота ВМФ СССР. В 1950 году выведена из состава флота, а еще через год разоружена и разделана на металл.