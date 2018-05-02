Как Сталину было присвоено звание генералиссимуса

Сталин стал первым и единственным в истории Советского Союза генералиссимусом. Самым известным русским генералиссимусом до него был величайший полководец Александр Васильевич Суворов

Исторически в СССР это высшее воинское звание не прижилось, поскольку ни формы, ни внятного статуса оно так и не обрело.

Что это вообще за звание

Генералиссимус — одно из старейших высших воинских званий, предположительно введенное в XVI веке. По версии некоторых историков, одним из первых генералиссимусов был знаменитый герцог Папской области Чезаре Борджиа. До XXI века звание генералиссимуса присваивалось военным правителям (главным образом, верховным, лидерам государств) десятков стран по всему миру. Последний раз в 2012 году его получил покойный лидер КНДР Ким Чен Ир (посмертно). Собирались ввести звание генералиссимуса и в российской самопровозглашенной Ичкерии во время Первой Чеченской кампании (1994–1996 гг.), но до этого дело так и не дошло.

В разные века высшее воинское звание генералиссимуса давалось главнокомандующим вооруженными силами государства (а также нескольких государств), выдающимся командующим армий, в основном на период войны.

Формально в июне 1945 года по коллективному ходатайству «представителей пролетариата» и записке высшего офицерского состава РККА и ВМФ СССР Политбюро ЦК ВКП (б) решило присвоить это звание И. В. Сталину (предварительно оно было легализовано Указом Президиума Верховного Совета СССР).

Об отношении Сталина к этой инициативе красноречиво говорит пометка Иосифа Виссарионовича красным карандашом на машинописной записке с офицерским ходатайством: «Мой архив И. Ст.» (оцифрованная копия документа находится в открытом доступе). Хотя нет ни одного свидетельства или документа, подтверждающего, что Сталин когда-либо прямо запрещал именовать себя генералиссимусом.

Сталин не хотел быть генералиссимусом

Согласно мемуарам начальника Генштаба ВС СССР С. М. Штеменко и министра иностранных дел В. М. Молотова, Сталин отнесся к присвоению себе звания генералиссимуса, мягко говоря, без воодушевления. Штеменко в своих воспоминаниях «Генеральный штаб во время войны» пишет, что, когда Сталин посмотрел на образец разработанной соответствующей военной формы, то он без объяснений приказал демонстрирующему ее офицеру выйти из кабинета. К вопросу создания мундира генералиссимуса больше не возвращались. Иосиф Виссарионович потом так и продолжал ходить в маршальском мундире.

Тем не менее Сталин в течение восьми последующих лет, вплоть до своей смерти, формально пребывал в этом высшем воинском звании, хотя никогда соответствующий мундир ни по какому случаю не надевал (да его и не существовало).

Генералиссимуса в России могли присваивать до 1993 года

В Уставе ВС СССР (позже — Российской Федерации) звание генералиссимуса оставалось легитимным до 1993 года, пока не было упразднено. В российских архивах хранятся письменные обращения разных времен от офицеров Советской армии и просто трудящихся СССР с просьбами присвоить звание генералиссимуса Н. С. Хрущеву и Л. И. Брежневу (оба Генсека Советского Союза принимали участие в Великой Отечественной войне). Но хода этим волеизъявлениям советского народа не дали.