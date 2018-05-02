СМИ: сайменской нерпе больше не угрожает вымирание

ХЕЛЬСИНКИ , 2 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова /. Редкая сайменская нерпа, которая обитает только на озере Сайма в Финляндии , больше не находится под угрозой вымирания. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на финское Государственное лесное управление.

По сведениям издания, число родившихся у нерп этой весной детенышей в целом подсчитано — всего их 77. И хотя четверо из них не выжили, ежегодная тенденция по приросту популяции продолжается. Количество новых нерп за этот год еще может возрасти после того, как будут проверены гнезда в тех районах сайменской озерной системы, к которым нельзя было подойти из-за тонкого ледового покрова.

"Решусь сделать прогноз, что итоговое число превысит 80", — говорит биолог управления Йоуни Коскела. В последние пару лет рождаемость у нерп была именно на таком уровне. При этом размер популяции животных без учета только что появившихся на свет составляет 370-380 особей. Специалисты управления ежегодно проводят учет этих животных, и, по прогнозам, в 2018-м число нерп на Сайме может увеличиться до 400.

Охрана нерп в Финляндии

В феврале на озерах сайменской системы объявили «период покоя» на время гнездования нерп. Цель акции состоит в том, чтобы люди не тревожили животных перед появлением потомства и обходили стороной места их гнездования. В дополнение к этому с середины апреля до конца июня в районах, где они проживают, запрещено ловить рыбу сетями.

Нерпы выводят детенышей в построенных из снега гнездах. В этом году уже в пятый раз из-за нехватки снега сооружать их для животных вокруг Саймы помогали волонтеры. Всего им удалось собрать почти 280 таких снежных жилищ.

В 1990 году сайменских нерп экологи насчитали всего 180, но в последние годы их популяция, не так давно считавшаяся исчезающей, начала расти. Еще в 2012 году в зимнее время ее размер оценивался примерно в 310 особей, и риск вымирания животных все равно считался крайне высоким. В 2015 году оценки риска были снижены. В 2016 году численность нерп была уже на уровне 360 особей.

Нерп стараются всеми силами охранять от воздействия деятельности человека, хотя угрозу для нерпы и ее потомства представляет и изменение климата — в малоснежные зимы строительного материала для гнезд может не хватить. Государственное лесное управление Финляндии планирует в рамках программы по охране сайменской нерпы добиться увеличения к 2025 году численности популяции до 400 особей, однако это может произойти еще до этого срока, если сбудется прогноз на 2018 год.