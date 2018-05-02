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«Машина превращается в катер». Нижний Новгород пережил первую грозу
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«Машина превращается в катер». Нижний Новгород пережил первую грозу 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Май начался в Нижнем Новгороде с грозы. Почти как в стихотворении Тютчева, которое все учили в школе. Только, в отличие от поэзии, стихия принесла отрицательные эмоции. Причем, привычно отрицательные.
Поздно вечвером пролилась гроза, утро встретило густым туманом. А когда он развеялся, автомобилисты отправились в плаванье.
— Машина превращается… в катер, — написала Светлана Малова о ситуации на Комсомольском шоссе.
В соцсетях нижегородцы хвастаются «уловом» на шоссе. На газоне выложены госномера автомобилей, потерянные в лужах на шоссе. Правда, автолюбители жалуются, что некоторые «рыбаки» требуют с них деньги за возвращение номера. Напоминаем, что это незаконно.
— Вот так на Гаугеля машины плывут по своим делам, — добавила Наталия Фролова.
— Там, кстати, дороги разбиты сильно. Так что кто поедет — осторожнее, в таких лужах можно без колес остаться, — предупредил Женя Гаевский.
А в верхней части города — на набережной Федоровского — памятник Жюлю Верну утонул в мусоре.
— Жюль Верн «поплыл». К нему сегодня ночью водой принесло всю грязь округи, — написала Наталья Бурухина.
Около дома № 13 по улице Бонч-Бруевича ливень повалил огромное дерево. Судя по фотографии, которую сделал Алексей Крупин, оно было старым и сгнило изнутри. Хорошо, что мимо в это время никто не проходил.
— В грозу деревья пилить… Ничего народ уже не боится, — пошутил Артем Беломытцев.
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