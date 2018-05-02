«Машина превращается в катер». Нижний Новгород пережил первую грозу

Май начался в Нижнем Новгороде с грозы. Почти как в стихотворении Тютчева, которое все учили в школе. Только, в отличие от поэзии, стихия принесла отрицательные эмоции. Причем, привычно отрицательные.

Поздно вечвером пролилась гроза, утро встретило густым туманом. А когда он развеялся, автомобилисты отправились в плаванье.

— Машина превращается… в катер, — написала Светлана Малова о ситуации на Комсомольском шоссе.

В соцсетях нижегородцы хвастаются «уловом» на шоссе. На газоне выложены госномера автомобилей, потерянные в лужах на шоссе. Правда, автолюбители жалуются, что некоторые «рыбаки» требуют с них деньги за возвращение номера. Напоминаем, что это незаконно.

— Вот так на Гаугеля машины плывут по своим делам, — добавила Наталия Фролова.

— Там, кстати, дороги разбиты сильно. Так что кто поедет — осторожнее, в таких лужах можно без колес остаться, — предупредил Женя Гаевский.

А в верхней части города — на набережной Федоровского — памятник Жюлю Верну утонул в мусоре.

— Жюль Верн «поплыл». К нему сегодня ночью водой принесло всю грязь округи, — написала Наталья Бурухина.

Около дома № 13 по улице Бонч-Бруевича ливень повалил огромное дерево. Судя по фотографии, которую сделал Алексей Крупин , оно было старым и сгнило изнутри. Хорошо, что мимо в это время никто не проходил.

— В грозу деревья пилить… Ничего народ уже не боится, — пошутил Артем Беломытцев.