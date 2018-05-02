Практика строевой науки

В преддверии парада Победы в Отдельной дивизии им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии прошла открытая тренировка сводного парадного полка. Корреспондент «Вечерки» наблюдал за репетицией.

Стройные колонны бойцов ярко выделяются на сером асфальте плаца. В этом году в сводный парадный полк Росгвардии войдут бойцы из трех подразделений. К солдатам и офицерам Отдельной дивизии оперативного назначения Ф. Э. Дзержинского присоединятся курсанты Саратовского института войск Национальной гвардии. Принимают тренировочный парад оба командира этих воинских формирований.

— В параде на Красной площади наш институт примет участие первый раз, — рассказал начальник Саратовского института Росгвардии Сергей Мухоед. — До этого в подобных мероприятиях мы выступали лишь в прошлом веке, когда парад Победы проходил на Поклонной горе. Наши курсанты усердно постигают тонкости строевой науки, ведь времени осталось совсем немного.

Ритмичные звуки шагов парадного полка слышны даже за пределами воинской части. Его основной состав — солдаты срочной службы. Некоторые из них свяжут с армией и дальнейшую жизнь, но у большинства шанс принять участие в параде будет только один раз в жизни.

— Я пошел в армию, чтобы прочувствовать все то, о чем мне рассказывали отец и дед, — поделился с «Вечеркой» рядовой Андрей Гаврилов , который в этом году дебютирует в параде Победы. — О том, что нашему подразделению доведется промаршировать по главной площади страны, я узнал в самом начале службы. Я был очень рад, ведь это честь для любого гражданина России

Подготовка к параду требует много сил и упорства. Для того чтобы бойцы быстрее запомнили свое место в строю, у каждого из них на спине и груди прикреплен его порядковый номер в шеренге. Чтобы достойно выступить, военнослужащие тренируются не менее четырех часов в день.

СПРАВКА

В состав механизированного расчета Росгвардии для участия в параде на Красной площади, посвященном 73-й годовщине Победы, включена специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр». Также используют бронированный автомобиль «Урал»-432009 и бронированный корпусный автомобиль «Патруль».