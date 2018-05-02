Иван Конев: каким был маршал победы, который построил Берлинскую стену 

Иван Конев считается «вторым после Жукова» маршалом победы. Он строил Берлинскую стену, освободил узников «Освенцима», спас «Сикстинскую Мадонну». Его жена была военной санитаркой, а дочь стала диссидентом.
«Товарищ Сталин не предатель»
С именем Конева связан один из самых драматических эпизодов в жизни советского вождя. По воспоминаниям маршала, в начале октября 1941 года, на пороге катастрофы, когда немцы стремительно продвигались к столице, а в воздухе витал только один вопрос: «Кто виноват в грандиозных неудачах Красной армии?» Сталин лично позвонил Коневу и сказал в трубку: ««Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек, вся его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам, товарищ Сталин сделает все, чтобы исправить сложившееся положение».
Жуков и Конев
В советской истории имена Жукова и Конева стоят вместе, хотя первый и чуть впереди, их судьбы — неразрывны. В 1930-х они вместе служили в Белорусском военном округе, причем командарм именно Коневу дал символичное прозвище — «Суворов». В октябре 1941 года, после поражения под Вязьмой, Жуков фактически спас Конева от расстрела, сделал его своим заместителем, а потом отправил на Калининский фронт. В 1942 году Жуков и Конев вместе уговаривали Сталина от переброски войск из-под Москвы в Сталинград.
В поверженном Берлине, который брали их армии — поссорились, режиссер Чухрай видел, как они трясли друг друга за грудки. После войны Конев был заместителем Жукова на посту министра обороны и в 1946 году он возглавил отпор группы генералов Сталину, намеревавшемуся его репрессировать. В 1953 году Жуков арестовал Берию, а Конев возглавил Специальное Судебное присутствие Верховного суда, которое вынесло приговор: «Расстрел». Двух великих русских полководцев сумел развести… Хрущев. В 1957 году, готовясь отправить Жукова в опалу, он поручил Коневу подписать статью с разоблачением. И Конев, после долгих сомнений, подписал. Эта подпись надолго развела двух боевых товарищей. По воспоминаниям Симонова, они все же сумели помириться и обняться только в 1967 году. Но действительно ли простил Жуков Конева — нам неизвестно.
«Ординарец»
С первой женой, с которой они прожили 18 лет, Конев расстался в 1940 году. А зимой 1942 года, на возглавляемом им Калининском фронте, он познакомился с 18-летней санитаркой Антониной Васильевой. Она пришла убраться в хате, где он ночевал. Конев сказал: «Будь хозяйкой». И она ей стала. Они «прошли» вместе всю войну, в шутку он называл ее «мой ординарец», и прожили вместе долгую жизнь потом — всего 31 год. От первого брака у Конева было двое детей, от второго — один. Конев поддерживал тесные отношения с детьми. Дочь от первого брака, Майя, была близка к диссидентскому движению и в конце его жизни носила отцу запрещенные книги; они подолгу спорили.
Сикстинская Мадонна
Как известно, мир спасет красота, а не тяжелая артиллерия. Командуя 1-м Украинским фронтом, освобождавшим весной 1945 гола Восточную Европу, Конев отдал приказ не бить из крупнокалиберной артиллерии в ситуациях, когда могли пострадать культурные ценности. Краков, Прага, маленький польский городок Ченстохова должны сказать «спасибо» русскому полководцу, сохранившему многие их архитектурные памятники от разрушения, а все человечество — за спасение знаменитой Дрезденской галереи старых мастеров. Отступая, немцы заминировали штольни, где хранились художественные сокровища из прославленной галереи. Узнав об этом от военной разведки, Конев лично выехал на место и руководил операцией по разминированию и спасению картин, среди которых была выдающаяся работа Рафаэля. По словам Конева, лицо Сикстинской Мадонны напоминало ему лицо его матери — простой крестьянки Никольского уезда Вологодской губернии.
Всю войну Конева мучили тяжелые приступы язвы. Вскоре после Победы он оказался в Вене, и там случилось очередное обострение болезни — советские врачи приняли решение делать срочную операцию. Конев колебался и дал согласие показать себя местному специалисту. Австрийский медик понял, что язва — последствие нервного военного перенапряжения. Выписал «нормальные» человеческие радости: теплая еда, охота… Конев выздоровел, но поблагодарить медика не сумел — за опыты над военнопленными его осудил Нюрнбергский суд.
Берлинская стена
В 1961 году произошла очередная напряженность в отношениях советских и американских войск на территории оккупированной Германии. Войска стояли вплотную, что называется «до первого выстрела». И тогда в Кремле решили сделать, по меткому выражению Хрущева: «Ход Конев». На личном самолете Хрущева в Берлин срочно вылетел Конев, ведь его прекрасно знали в Европе, как героя-освободителя. Именно Конев встретил на Эльбе командующего американскими войсками Омара Бредли, который и теперь возглавлял американский воинский контингент. После приезда Конева напряженность спала. Бредли дал приказ своим вернуться на исходные позиции, в Германии началось строительство Стены.