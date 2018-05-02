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В Совфеде назвали две возможные точки столкновения России и США
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В Совфеде назвали две возможные точки столкновения России и США 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что сейчас в мире существуют две точки, где Россия и США могут столкнуться напрямую.
"Есть две зоны потенциального столкновения США и России: Сирия и Балтика. Военная активность США на Балтике может спровоцировать острый кризис", — написал сенатор у себя в Twitter.
Ранее американские СМИ сообщили о «перехвате» российским истребителем Су-27 противолодочного самолета ВВС США Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтикой. В статье отмечается, что действия пилота Су-27 описываются как безопасные, но непрофессиональные.
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