Как появились осетины

Осетинский этнос насчитывает сотни лет, но его родословная корнями уходит вглубь тысячелетий, к легендарным ираноязычным народам Северного Причерноморья. Отголоски этих связей можно встретить и в русском языке.

В поисках ответа

Во второй половине XVIII века путешествующие по Северному Кавказу европейские ученые впервые столкнулись с осетинами. Кто они? Откуда пришли? Эти вопросы ставили в тупик ученых мужей, плохо знавших историю Кавказа и его этнографическую родословную.

Потомками древних половцев назвал осетин остзейский немец, путешественник и естествоиспытатель Иоганн Гюльденштедт. Немецкие ученые Август Гакстгаузен, Карл Кох и Карл Ган выдвинули теорию германского происхождения осетинского народа. Французский археолог Дюбуа де Монпере предположил, что осетины относятся к финно-угорским племенам.

Согласно точке зрения доктора права Вольдемара Пфаффа, осетины — это результат смешения семитов с арийцами. Исходным моментом для такого вывода послужило обнаруженное Пфаффом внешнее сходство горцев с евреями. Кроме того, ученый акцентировал внимание и на некоторых общих чертах жизненного уклада двух народов. Например, есть такие параллели: сын остается при отце и во всем ему подчиняется; брат обязан жениться на жене умершего брата (так называемый «левират»); при законной жене разрешается иметь еще и «незаконных». Однако пройдет немного времени, и сравнительная этнология докажет, что подобные явления сплошь и рядом встречались у многих других народов.

Наряду с этими предположениями немецким востоковедом Юлиусом Клапротом в начале XIX века была выдвинута теория аланского происхождения осетин. Вслед за ним российский исследователь, этнограф Андрей Шёгрен на обширном языковом материале доказал справедливость этой точки зрения. А в конце XIX столетия выдающийся кавказовед и славист Всеволод Миллер окончательно убедил научную общественность в алано-иранских корнях осетинского народа.

Долгая родословная

Богатейшая история осетинской нации насчитывает по крайней мере 30 веков. Сегодня у нас достаточно информации, чтобы погрузиться в изучение родословной этого народа, которая обнаруживает четкую преемственность: скифы — сарматы — аланы — осетины.

Скифы, заявившие о себе победоносными походами в Малую Азию, созданием грандиозных курганов и искусством изготовления золотых украшений, расселились в районах степного Крыма и областях Северного Причерноморья, между нижними течениями Дуная и Дона, еще в VIII веке до н.э.

В IV столетии до н.э. скифский царь Атей, завершив объединение племенных союзов, создал мощную державу. Однако в III веке до н.э. скифы подверглись нападению родственных сарматских племен и были частично рассеяны, однако значительная их группа была ассимилирована сарматами.

В III веке н.э. в скифо-сарматское царство вторглись готы, а через столетие пришли гунны, которые вовлекли местные племена в Великое переселение народов. Но слабеющее скифо-сарматское сообщество не растворилось в этом бурном потоке. Из него выделились энергичные аланы, часть которых вместе с гуннскими всадниками отправилась на Запад и дошла вплоть до Испании

Другая часть переместилась к предгорьям Кавказа, где соединившись с местными этносами, положила начало будущему раннефеодальному государству Алания. В IX веке из Византии в пределы Алании проникло христианство. Его до сих пор исповедуют большинство жителей Северной и Южной Осетии

В 1220-х гг. в Аланию вторглись орды Чингисхана, разгромившие малочисленное аланское войско и к концу 1230-х захватившие плодородные равнины предгорий Кавказа. Уцелевшие аланы вынуждены были уйти в горы. Лишенные былого могущества аланы на долгие пять столетий пропадают с исторической сцены, чтобы возродиться в новом свете под именем осетин.

Загадочный «дон»

Этнографические исследования осетин установили, что их язык относится к иранской группе индоевропейских языков, которая включает также персидский, афганский, курдский, таджикский, татский, талышский, белуджский, ягнобский, памирские языки и диалекты. Ранее, примерно в VI — IV веках до н.э., в эту группу входили древнеперсидский и авестийский языки.

Именно благодаря собранию огромного количества языковых данных крупнейшими востоковедами Всеволодом Миллером и Василием Абаевым было установлено, что непосредственными предками осетин являются средневековые племена аланов, которые в свою очередь унаследовали скифо-сарматскую родословную.

Языковой материал скифо-сарматского мира, охватывавшего обширные территории между Дунаем и Каспием, сохранился в нескольких тысячах топонимических названий и собственных именах. Мы их встретим и в трудах античных авторов, и в многочисленных греческих надписях, оставшихся в местах древних городов-колоний: Танаиды, Горгиппии, Пантикапеи, Ольвии.

Абсолютное большинство скифо-сарматских слов может быть идентифицировано посредством современного осетинского языка, так же, как и древнерусская лексика проглядывает в словаре современного русского языка. Возьмем, к примеру, слово «дон», что по-осетински означает «вода». Из этого слова выросли названия таких рек, как Дон , Донец, Днепр, Днестр, Дунай.

Здесь можно усмотреть справедливость гипотезы, согласно которой в осетинском народе видят арийские корни. Слово «дон». согласно мнению большинства ученых, восходит к арийской основе dānu (река), которая в древнеиндийском языке означала также «каплю, росу, сочащуюся жидкость».

Профессор Абаев считает, что переход «dān → don» произошел не ранее XIII—XIV веков, когда осетины (аланы) уже не были массово представлены на юге России . По его представлению, русскую форму «Дон» нельзя связывать непосредственно с современным осетинским «don», эти слова родственны через скифо-сарматский язык. Что же касается самого наименования осетинского народа, то оно попало в русский язык от грузинского названия Алании — Осети.

Осетинский язык таит еще в себе загадки. Так, название английской столицы — Лондон — осетины воспринимают как свое, потому что на их родном языке оно означает «гавань или пристань». Есть и другие примеры. Город Дувр по-осетински звучит как «ворота», Бонн — как «день», а Лиссабон — «восходящий день». Подобных интригующих топонимов в европейских языках насчитывается не менее полутысячи.

Из средневековья в современность

В религиозных воззрениях осетинского народа можно увидеть причудливое смешение различных верований — христианских, мусульманских, языческих. Однако большинство осетин являются приверженцами православия, проникавшего к ним в раннее средневековье из Византии, позднее из Грузии , а с XVIII века — из России. 25 сентября 1750 года считается точкой отсчета официальных взаимоотношений осетинского и русского народов. В этот день в Петербург прибыла делегация осетинских послов, сообщившая императрице Елизавете Петровне, что «весь осетинский народ желает быть подданным русской короны».

Русская императрица позволила осетинам спуститься с гор и расселиться на равнинах Северного Кавказа. Вскоре на берегу Терека вырос город-крепость Владикавказ . В конце XVIII века от стен Владикавказа через Кавказский хребет прошла важная магистраль — Военно-Грузинская дорога, охрана которой была поручена отважным воинам — осетинам. Многовековые осетино-русские взаимоотношения всегда носили мирный характер, что благоприятствовало налаживанию плодотворного сотрудничества. При этом российская культура оказывала непосредственное влияние на осетинскую. В частности, становление осетинской письменности связано с именем российского академика Андрея Шёргена, а основоположником литературного осетинского языка и художественной литературы является Коста Хетагуров , получивший образование в художественной академии Петербурга.