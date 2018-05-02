Современный дом для защитников. База в Строгине повысит безопасность столицы

В столице реализован один из крупнейших проектов, работа над которыми велась в рамках программы «Безопасный город». Открыты новые общежития базы Росгвардии в Строгине.

Виктор Золотов. Завершено строительство одного из крупнейших комплексов для Росгвардии. Бойцы получили около 100 тысяч квадратных метров благоустроенных, комфортных площадей. В открытии комплекса приняли участие Cергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии России

— Здесь можно жить. Здесь будут оказываться бытовые услуги: можно питаться, заниматься спортом. Это один из самых современных комплексов в нашей стране. С новосельем! — поздравил сотрудников Росгвардии Сергей Собянин.

Строительство базы Росгвардии стало крупнейшим инвестиционным проектом в рамках московской программы «Безопасный город». В итоге появилась лучшая в России база сил специального назначения. Самые крупные объекты — два 17-этажных здания казарм. По сути это благоустроенные общежития.

— Здесь кухня, холодильник, все работает, — рассказывает боец Алексей Лимонов . — Ремонт, ковролин, шторы очень красивые.

Мебель комфортабельная. Общежития рассчитаны на две тысячи сотрудников в 711 «жилых ячейках»:133 двухместных и 578 трехместных. Каждая ячейка включает жилую комнату, столовую, шинельную (гардеробную) и санузел. На первых этажах общежитий — спортзалы с раздевалками и душевыми, кафе на 100 мест, магазин «Военторг» и пункт приема прачечной. Оборудована и подземная стоянка на 569 машино-мест. Рядом с казармой — парковка на 47 машино-мест и мойка машин. Прилегающую территорию благоустроили. Строительство казарм позволит сотрудникам Росгвардии проживать рядом с местом службы. Это повысит боеготовность подразделений и сократит время реагирования при получении боевой задачи.

— Могу сказать только слова благодарности за жилье, построенное на совесть, — улыбается командир ОМОН управления Росгвардии по Москве , полковник Всеволод Овсянников.

Общественно-спортивный центр базы Росгвардии площадью 15 тысяч квадратных метров предназначен для отдыха и спортивных тренировок бойцов. На первом этаже — буфет на 52 места, киноконцертный зал с эстрадой на тысячу мест, спортзал с трибунами на 300 мест, 25-метровый бассейн, сауна, видеостудия, музей боевой славы.

Кстати, в Строгине действует Центр кинологической службы — один из самых современных в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Золотов, глава Росгвардии:

— Главная гордость — это физкультурнооздоровительный комплекс, который прекрасно построен и оснащен. Он предназначен не только для повышения профессионального мастерства бойцов, но и для развития спорта, в том числе детского.