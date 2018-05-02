Франция готовится ко Дню Победы, а испанцы отмечают День трудящихся

Многие страны Европы готовятся ко Дню Победы, и даже отмечают Первомай как день солидарности трудящихся. Писательница Юлия Басова (автор серии романов «Ясные», романа «Холостяк номер шесть», повестей «Старушка», «Люська») в настоящее время живет в Испании и сегодня путешествует по Франции

"ВМ" она рассказала о том, как Франция готовится ко Дню Победы:

— Когда мы ехали на машине по Франции, увидели колону военной техники, следовавшей в попутном направлении (мы двигались в сторону Марселя ). Мы сразу поняли, что они торопятся на репетицию парада 8 мая. Во Франции 8 мая проходит Парад в честь Победы над фашистами, а сам праздник называется День Освобождения от Фашизма. В этот день капитулировала Германия (в 23:01 по среднеевропейскому времени, в Москве это уже 9 мая) и французы вспоминают всех погибших, коих было множество.

Президент страны обязательно возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата и венок перед памятником генералу Шарль де Голлю на Елисейских полях. Особое внимание уделяют ветеранам, их обычно принимает сам Президент, им отдают эфирное время и передовицы газет.

Парад проходит по Елисейским полям и завершается у Триумфальной арки. Все гостиницы и съемные квартиры в этот день забронированы, особенно большим спросом пользуются квартиры на Елисейских полях, из которых можно наблюдать Парад. Судя по репетиции Парада, он будет очень красивым.

Сегодня я уже возвращаюсь в Испанию, где живу вместе со своей семьей. 1 мая в Испании — выходной день. Официальное название — Международный день работников. 2 мая испанцы празднуют День восстания против Наполеона. В 1808 году в Мадриде вспыхнуло восстание, жестоко подавленное французской армией Мюрата, потому что Наполеон решил поставить во главе Испании своего старшего брата Жозефа Бонапарта. Тогда в Испании началась война против захватчиков. Она длилась шесть лет и унесла жизни более 800 тысяч испанцев, среди которых были и солдаты, и мирные жители.

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