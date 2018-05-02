Лев Рохлин: за что застрелили боевого генерала

Депутат Лев Рохлин был застрелен ночью 3 июля 1998 года на своей даче в Московской области (поселок Клоково). Смерть настигла боевого генерал-лейтенанта в его собственной постели. Умер Лев Яковлевич во сне. По официальной версии, причиной тому был внутрисемейный конфликт с супругой. Тамара Рохлина якобы выстрелила в мужа, пока тот спал. Женщина была задержана.

Два суда

Тамаре Рохлиной инкриминировали умышленное убийство, но дело по непонятным причинам сильно затягивалось. Первый суд над Рохлиной состоялся в 2000-ом. Подсудимая вроде бы и была признана виновной, но затем не отбывала наказание, а находилась в предварительном заключении целых 5 лет, пока не выдержала и обратилась с жалобой и просьбой решить наконец это дело. Тамаре Рохлиной была выплачена компенсация в сумме 8 тысяч евро. Затем состоялся повторный суд (2005 год). Окончательный приговор за умышленное убийство — 4 года условно — можно было бы объяснить слишком долгим предварительным заключением Рохлиной и еще какими-то смягчающими обстоятельствами. Но было в этом деле и много других странных фактов.

Трупы в лесополосе

Следователи не обнаружили никаких улик, указывающих на виновность жены генерала. К тому же неподалеку от его загородного дома еще во время следствия в 1998-ом было найдено три обгоревших трупа. Такой способ нередко используется для сокрытия личности убитых людей или возможных улик на их телах. По вердикту следственных органов эти трое неизвестных были сожжены незадолго до гибели депутата Рохлина.

Но эта официальная версия не вызывала доверия у тех, кто был знаком со всеми обстоятельствами, имевшими место в последние годы жизни Льва Николаевича. После обнаружения обожженных тел появились версии, что генерала «убрали» по заданию спецслужб именно эти трое неизвестных. Затем от киллеров просто избавились.

Причины убийства депутата

В последние свои годы Лев Рохлин вел активную политическую пропаганду, призывая Ельцина добровольно уйти с поста. Но президент совершенно не планировал покидать своего кресла несмотря на собственную колоссальную непопулярность в народе. Коалиция готовила план импичмента Ельцина, о чем рассказал работник Комитета безопасности В. Илюхин.

У Рохлина было много единомышленников. По словам, генерала Лебедя, медиа-магнат Владимир Гусинский якобы предлагал депутату деньги для организации покушения на президента. Лев Яковлевич отказался. Он слишком верил в то, что к любому решению можно прийти честным и законным путем. Незадолго до гибели генерала в его адрес прозвучали зловещие слова: «Мы сметем с пути всех этих Рохлиных!»

Затем произошло это убийство. Оно должно было положить конец кампании против Ельцина. Дальнейшее обвинение и давление на супругу генерала с целью заставить ее взять на себя вину только подтверждает то, что в убийстве депутата был замешан Кремль. Сама Тамара Рохлина так и не признала своей вины.

При этом она не верит, что мужа могли убрать госслужбы («люди Ельцина»). Объясняет произошедшее банальным воровством. Якобы охранники генерала или связанные с ними люди украли у покойного деньги, которые были приготовлены на финансирование антипрезидентской кампании.