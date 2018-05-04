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Опубликован порядок прохождения техники на Параде Победы в Москве
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Опубликован порядок прохождения техники на Параде Победы в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Девятого мая по главной площади страны пройдет механизированная колонная, в которую войдут лучшие образцы военной техники.
Газета «Красная звезда» опубликовала инфографику, в которой говорится о механизированной колонне, принимающей участие в параде Победы на Красной площади в Москве.
Согласно предоставленным материалам, 9 мая по главной площади страны в составе колонны боевой техники пройдут бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун», автомобили «Тигр», ракетные комплексы «Ярс», «Искандер-М», зенитные ракетно-пушечные комплексы С-400, «Панцирь-С», а также танки Т-34-85, Т-72Б3, БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные гаубицы «Коалиция», «Мста-С», БМП-3 и ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М2».
Кроме того, в военном параде примут участие перспективные образцы: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция», БМПТ «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», самоходные гаубицы «Коалиция», бронированный корпусной автомобиль «Патруль».
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