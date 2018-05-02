СКР выясняет обстоятельства смерти калужского дачника 

30 апреля на в одном из дачных домов в районе Ермоловской улицы в Калуге было обнаружено тело 41-летнего хозяина этой дачи. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, родственники дачника сообщили, что последний раз общались с ним осенью прошлого года. Обеспокоенность они не проявляли, поскольку, по их словам, ранее мужчина нередко пропадал на год и более, а незадолго до своего исчезновения говорил, что собирался на заработки в Москву. Тело обнаружил друг дачника, который все же решил проверить, не появится ли он накануне майских праздников на даче. Пока оснований говорить о том, что смерть была криминальной, нет, так как никаких признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Как сообщается, мужчина страдал психическим расстройством. СКР сейчас проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.