Ещё
СКР выясняет обстоятельства смерти калужского дачника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СКР выясняет обстоятельства смерти калужского дачника 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
30 апреля на в одном из дачных домов в районе Ермоловской улицы в Калуге было обнаружено тело 41-летнего хозяина этой дачи. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, родственники дачника сообщили, что последний раз общались с ним осенью прошлого года. Обеспокоенность они не проявляли, поскольку, по их словам, ранее мужчина нередко пропадал на год и более, а незадолго до своего исчезновения говорил, что собирался на заработки в Москву. Тело обнаружил друг дачника, который все же решил проверить, не появится ли он накануне майских праздников на даче. Пока оснований говорить о том, что смерть была криминальной, нет, так как никаких признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Как сообщается, мужчина страдал психическим расстройством. СКР сейчас проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Калуга 24: последние новости
Театральную площадь 1 мая перекроют Калужская область выбрала оператора по обращению с ТКО На прямые платежи за тепло перешли 300 калужских домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум94
Военные корабли НАТО вошли в Черное море131
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»100
Успенская призналась в убийстве25
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео119
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
00:52
Собчак взбесила роскошной жизнью напоказ
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
00:24
В РФ прокомментировали планы Киева по Донбассу
Политика
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение