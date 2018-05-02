Ещё
Шесть вымирающих аллигаторов выпустят на волю в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шесть вымирающих аллигаторов выпустят на волю в Китае 

360tv.ru 1 час назад
Специалисты готовятся выпустить на волю шесть аллигаторов, которых осталось всего 150 особей. Этот вид обитает только в Китае.
Вымирающим хищникам установят специальные чипы, чтобы следить за ними в дикой природе. Об этом сообщил сайт «Мир 24». Перед тем, как выпустить аллигаторов в естественную среду, ветеринары проведут тщательный осмотр животных.
Необычную видеозапись опубликовал сотрудник австралийского зоопарка в Facebook. Тим Фолкнер пожертвовал камерой GoPro, чтобы наглядно показать пасть крокодила изнутри.
360tv.ru: последние новости
Новый директор ЦРУ занималась Россией и учила русский – СМИ Повышение МРОТ, курортный сбор и безопасность на ЧМ: как изменится жизнь россиян с мая 2018 года Еще один месяц: в Минфине США изменили срок продаж активов En+, ГАЗ и «Русала»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию137
США начали военную операцию в Сирии241
Военные корабли НАТО вошли в Черное море302
Грузия определилась с российской политикой45
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину123
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение