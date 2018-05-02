Шесть вымирающих аллигаторов выпустят на волю в Китае 

Специалисты готовятся выпустить на волю шесть аллигаторов, которых осталось всего 150 особей. Этот вид обитает только в Китае.
Вымирающим хищникам установят специальные чипы, чтобы следить за ними в дикой природе. Об этом сообщил сайт «Мир 24». Перед тем, как выпустить аллигаторов в естественную среду, ветеринары проведут тщательный осмотр животных.
Необычную видеозапись опубликовал сотрудник австралийского зоопарка в Facebook. Тим Фолкнер пожертвовал камерой GoPro, чтобы наглядно показать пасть крокодила изнутри.