Шесть вымирающих аллигаторов выпустят на волю в Китае

Специалисты готовятся выпустить на волю шесть аллигаторов, которых осталось всего 150 особей. Этот вид обитает только в Китае

Вымирающим хищникам установят специальные чипы, чтобы следить за ними в дикой природе. Об этом сообщил сайт «Мир 24». Перед тем, как выпустить аллигаторов в естественную среду, ветеринары проведут тщательный осмотр животных.