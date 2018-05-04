Около 500 волонтеров помогли провести второй тестовый матч в Волгограде

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . Участники волонтерской программы чемпионата мира по футболу помогли в организации второго тестового матча на стадионе «Волгоград Арена», который состоялся 2 мая, сообщается на портале welcome2018.com.

На десяти функциональных направлениях было задействовано около 500 добровольцев оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров.

На втором тестовом матче моей задачей была встреча болельщиков на входе внутри стадиона. Мы помогали найти более удобный путь к нужному сектору. Я записалась на все три тестовых матча, так что к ЧМ-2018 точно буду во всеоружии, — поделилась активистка Дарья Завидова.