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Около 500 волонтеров помогли провести второй тестовый матч в Волгограде
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Около 500 волонтеров помогли провести второй тестовый матч в Волгограде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Участники волонтерской программы чемпионата мира по футболу помогли в организации второго тестового матча на стадионе «Волгоград Арена», который состоялся 2 мая, сообщается на портале welcome2018.com.
На десяти функциональных направлениях было задействовано около 500 добровольцев оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров.
На втором тестовом матче моей задачей была встреча болельщиков на входе внутри стадиона. Мы помогали найти более удобный путь к нужному сектору. Я записалась на все три тестовых матча, так что к ЧМ-2018 точно буду во всеоружии, — поделилась активистка Дарья Завидова.
9 мая на «Волгоград Арене» состоится финал Кубка России.
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