Когда появились донские казаки

Из всех одиннадцати казачьих войск России войско Донское считается самым прославленным. Его история тесно переплетена с историей нашей страны. Казачья вольница — на службе государству. Официально старшинство Донского казачьего войска было установлено от 25 мая 1579 года, когда царь Иван Грозный послал казакам грамоту, в которой он призывал донских казаков служить ему, а за это пообещал их «жаловать».

В жалование входило: порох, одежда, хлеб, свинец и деньги. Царь хотел не только управлять донскими казаками в боях, но и знать все о них. Однако среди казаков было много беглых и преступников, которые пришли сюда ради жизни вольной и свободной. Всех казаки принимали, лишь бы только в Бога веровал, да в бою храбрым был. Отсюда и пошли на Дону фамилии: Мешеряковых — от мещерских татар, Татариновых — от татар, Грековых –от греков и т.д. У донских казаков был закон, который звучал: «С Дона выдачи нет», оттого стало войско Донское центром свободы и храбрости воинской. Это подтверждают казачьи пословицы и поговорки:

«Кто пули боится, тот в казаки не годится»

«Казак скорее умрёт, чем с родной земли сойдёт»

«Казак в бою, как орёл в небе» и т. д.

Донские казаки с этих пор участвовали с царскими войсками во всех войнах: за Казань Астрахань , против татар и турков, но и сами не забывали ходить в военные походы («ходить за зипунами») против Азова , или захватить караван на Волге.

В это время донское казачество расселяется по всему течению Дона, Северскому Донцу, Медведице и Хопру. В ту эпоху донские казаки делились на два воинских сообщества. Живущие по нижнему течению Дона назывались «низовыми», а селившиеся в его верховьях — «верховыми». Жили изначально казаки в городках, которые после превратились в станицы и хутора. В городках первое время совсем не было женщин, и казаки были безбрачными.

С военных походов казаки привозили себе жен. Об этом рассказал в романе «Тихий Дон» Михаил Шолохов : «В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину». У донских казаков вся жизнь контролировались избранным атаманом, будь то жизнь станицы или военный поход. Избирали атамана на Кругу все взрослые казаки — это была казачья демократия. «Без атамана казак сирота» — так говориться в известной казачьей пословице.

В начале XVII века в России произошли события названные Смутой, к этому времени на службе в Войске числилось 1888 казаков. Не было единого атамана.

Отсутствие информации о том, что происходит в Москве , польские агитаторы и вера в царя — все это привело к тому, что казаки первоначально поддержали Лжедмитрия I, потом Василия Шуйского и Лжедмитрия II. Атаман Заруцкий был приближенным этого «Тушинского Вора». Когда же казаки увидели, что «Кременную Москву» захватывают поляки, то было решено выступить против интервентов и пополнить ряды ополченцев. Значимая роль казаков в освобождении Москвы дало возможность казакам принять участие в Земском соборе 1613 года, на котором избрали нового царя и уже новую династию Романовых. Вот так вольные казаки установили царскую власть Михаила Федоровича Романова

От нового царя донские казаки получили знамя, тем самым став частью России. Со временем в среде казачества появились свои слои — зажиточные, «домовые» и голытьба, которые зачастую не повиновались царской власти. Поэтому в столице Донского казачества Черкасске (ныне станица Старочеркасская) зачастую эти две «партии» казаков спорили о будущем казачества. В таких спорах и проявили свой авторитет Степан Разин и Емельян Пугачев, которые возглавили одни из самых массовых восстаний в истории России. Для борьбы с казачьей вольницей Петр I подчинил войско Военной коллеги, тем самым управляя войском через войскового атамана. С этого времени вместо выборных атаманов на Дону появились наказные атаманы, первым им стал Андрей Иванович Лопатин . При Екатерине Великой Войско Донское превратилось в административную единицу Российской Империи. В 1763 году была введена обязательная пожизненная военная служба казаков, а основными занятиями населения в 18 веке стали земледелие и коневодство. Положение о военной службе Донского казачьего войска, установило 30-летний срок службы казака (с 1875 срок сокращен до 20 лет) со своим оружием и двумя конями. За это казаки получали земельный пай в 30 десятин, однако, в среднем казак имел 14 десятин. С 1805 года столицей стал Новочеркасск