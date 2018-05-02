«Перешагнул через Самарку»: горожане о строительстве Фрунзенского моста 

Жители Самары с нетерпением ждут завершения строительства Фрунзенского моста и фиксируют буквально все этапы его возведения. Станислав Максимов сделал фото с воды.
Фрунзенский мост, перешагнул через Самарку. pic.twitter.com/u8ydpZlHrw
— Станислав Максимов (@StMaksimov) 2 мая 2018 г.
Строительство объекта началось осенью 2015 года. Фрунзенский мост планируют обустроить шестью дорожными полосами и транспортными развязками в районе улиц Шоссейной и Фрунзе. Проект оценивают почти в 12,3 миллиарда рублей. По последней информации от подрядчика, строители Фрунзенского моста завершили седьмой этап надвижки пролетного строения до четвертой опоры. О том, как проходит эта сложная работа, смотрите в нашем фоторепортаже. Готовность объекта составляет 43%. Всего мостовой переход будут держать восемь опор. Нумеруются они от правого берега Самары, от улицы Фрунзе. Последняя находится вблизи с озером Банным на левом берегу реки. До конца года строители запланировали насыпать земляное полотно основного хода автомобильной дороги, обустроить подпорные стены развязки на улице Фрунзе и завершить надвижку центрального сегмента пролетного строения через Самару до второй опоры. Срок завершения строительства — 2019–2020 годы.