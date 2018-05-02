Как сильно русские изменились со временем

Современные русские уже не те, что были 100 лет назад: они значительно подросли и стали дольше жить, но при этом заметно потолстели и ослабли. В чем же причина кардинальных изменений русского генофонда?

Пугающая эволюция

Люди меняются быстро, буквально в течение 100 лет происходят видимые на глаз изменения. Достаточно взглянуть на старые фотографии, чтобы понять: мы совершенно другие. Меняются среда обитания, образ жизни, привычки, психика, ментальность, а вслед за ними и физиология. Мы стали выше, крупнее и тяжелее.

С начала XXI столетия проводятся многочисленные исследования, в которых установлено, что человек за последние 100 лет заметно эволюционировал. Но, как выяснилось, процесс этот имеет не только положительную, но и отрицательную динамику. По словам ученых, это выразилось как в умственных, так и в физиологических аспектах. Технический прогресс, автоматизация и компьютеризация привели к тому, что люди стали гораздо малоподвижнее.

Но современные люди не просто меньше двигаются, но и меньше работают. Физический труд больше не является основным источником материальных благ. Так, если в России в 1913 году была 6-дневная рабочая неделя с 10-часовым рабочим днем, то сегодня среднестатистический россиянин работает 5 дней в неделю и не более 8 часов в день.

По мнению врачей, именно малоподвижность привела к снижению деторождаемости и выносливости. Впрочем, деторождаемость не только снизилась, но и изменила соотношение полов: накануне революции в России на 100 мужчин рождалось 99 женщин, а в наши дни уже 116.

Кроме этого, микроэволюция XX века повлияла на интеллект. Человек заметно расширил свой кругозор, его знания стали более многообразны. Однако несмотря на то, что 100 лет назад в России было 78% грамотных, а сегодня это число достигает 99,75%, показатели IQ нашего современника в среднем снизились на 14 пунктов.

Богаче и сытнее

По данным ВОЗ, около 30% населения планеты страдает от ожирения, в то время как 100 лет назад ожирение было явлением из ряда вон выходящим. Всему виной, по мнению диетологов, избыток доступных и вредных продуктов питания.

Кроме этого, тучность наших тел в не меньшей степени связана с повышением уровня комфорта, — уверен экс-директор НИИ статистики Госкомстата РФ Василий Симчера . Он отмечает, что уровень жизни россиян вырос за сто лет, по разным оценкам, в 15-25 раз, а смертность сегодня примерно вдвое ниже чем в дореволюционной России.

Высокими темпами на протяжении последних 100 лет в России росло потребление товаров и услуг. По ключевым позициям (одежда, обувь) рост превышает 10-15 раз, объем потребления продовольственных товаров за этот период вырос в 4,5 раза. Среднестатистический россиянин стал в разы больше есть мяса, рыбы, растительного масла и сахара.

Мизерные показатели потребления мяса и рыбы 100 лет назад компенсировались в первую очередь за счет картофеля и хлеба. Если 1913 году россиянин съедал в год 114 кг картофеля и 200 кг хлеба, то в начале XXI столетия эти показатели стали 66 и 101 кг соответственно.

Нынешний россиянин стал заметно тяжелее своего предка, даже по сравнению с 40-летней давностью он потяжелел в среднем на 15-17%. Если наши предки переживали голодные времена (а такие есть почти у всех), то избыток накопившейся энергии может «всплыть» у потомков в виде лишнего веса.

Любопытное наблюдение сделали американские исследователи. Они установили, что до 25% тех, кто справляется со стрессом с помощью медикаментов, получают прибавку в весе в среднем на 4-5 килограмм.

Слабее, но дольше

Антрополог, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Андрей Коротаев отмечает, что по сравнению с россиянами начала ХХ века мы поправились в среднем на 10-15 кг., при этом калорийность нашего питания выросла на 1000 ккал. Однако мы становимся слабее, говорит Коротаев: если в 1930-е годы 17-летний паренек из Подмосковной деревни мог тягать мешки весом до 50 кг, то его ровесник сегодня едва ли поднимет и 35 кг.

За последние 100 лет серьезно выросла продолжительность жизни, в среднем на 40 лет. В первую очередь это связано с более высоким уровнем медицинского обслуживания. Как говорит Каратаев, мы могли бы жить на полвека дольше, если бы исключили такие негативные факторы, как недостаточную диагностику и некачественное лечение, плохую экологию, недостаток движения и сна, плохое питание, а также табак, алкоголь и наркотики.

100-летняя дистанция расставила иные акценты на причины смертности, так как изменилась этимология болезней человека. Если раньше люди чаще умирали от инфекций и травм, то теперь от рака и сердечно-сосудистых болезней.

«Продолжительность жизни увеличивается, но все более медленными темпами, и ждать прорыва в этой области не приходится, поскольку эффект от новых медицинских технологий уже исчерпан, — отмечает Коротаев. — Впрочем, именно России здесь есть куда расти: начиная с 2005-го наша страна на первом месте по снижению уровня смертности, а ожидаемый рост продолжительности жизни у нас самый высокий среди развитых стран».

Пошли в рост

Не так давно известный российский антрополог Денис Пожемский провел реконструкцию человеческого тела на основании археологических раскопок и установил, что в XVI-XVII веках средний рост мужского населения Новгорода составлял 165 см, а женщин — 151 см.

Публицист Борис Миронов на основании письменных источников определил, что средний рост российских рекрутов начала XVIII века достигал 165 см. Однако мы и сами можем в этом убедиться, оценив хранящиеся в музее доспехи или обмундирование русских ратников.

Человечество постоянно растет. Особенно интенсивным его рост был во второй половине XX столетия. По данным ВОЗ, средний рост в России в 60-е годы XX века был 168 см, сегодня — 178.

Однако уже в начале 1980-х годов в большинстве групп городского населения СССР процесс акселерации стал затухать. К началу 1990-х годов, по наблюдениям антропологов, у московских детей прирост длины и массы тела, как и обхвата грудной клетки, практически прекратился, а затем сменился снижением показателей.

С чем же это связано? Главным фактором ученые считают экономическую стабильность общества, которая в начале XX столетия зависела в первую очередь от урожайности, а в последние десятилетия от состояния финансово-экономической системы.

В том поколении, чье детство, главным образом его первый год, пришлось на благоприятное время, будут более высокие антропометрические показатели, — к такому выводу пришли социологи и антропологи. Миронов изменения антропометрических показателей связывает с удовлетворением базисных потребностей человека — пища, одежда, медицинское обслуживание, отдых.

Одно из самых масштабных исследований антропометрических данных русского населения было проведено в 1974 году исследователями МГУ . По его данным видно, что на протяжении XX столетия рост населения страны постепенно увеличивался, перемежаясь с кратковременными спадами.

К примеру, за 42 года — с 1916 по 1957 — длина тела по сравнению с предыдущим годом 23 раза понижалась и 19 раз повышалась, а вес — соответственно 24 и 18 раз. Что не удивительно, так как это были трудные годы: революция, Гражданский конфликт, коллективизация, индустриализация и Великая отечественная война. Заметный скачок антропометрических показателей пришелся на конец 40-х.

По данным современных исследований в 1960-1970 годах средний рост мужчин в СССР равнялся 168 см, женщин — 157 см. На 1950-1980-е годы пришелся пик акселерационных процессов. В 20 этнических группах Советского Союза, в том числе у русских, белорусов, украинцев, татар и башкир средний рост увеличился почти на 3 см. К началу 90-х годов средний рост мужчин в России составлял 176 см, а женщин — 164 см.

Русские, да не те XX век — время невиданных интеграционных и ассимиляционных процессов, которые захлестнули в том числе и наше общество. Количество смешанных браков в этот период по сравнению с XIX столетием увеличилось в разы. Совсем недавно специалисты лаборатории Genotek попытались выяснить, кто такой современный русский с точки зрения генетики.

Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Они сформировали этнический портрет среднестатистического русского, проанализировав ДНК-тесты более 2000 человек, в основном жителей Москвы Краснодара , Ростова-на-Дону, Владивостока Симферополя . По словам генерального директора Genotek Валерия Ильинского, этим экспериментом ученые хотели заставить людей задуматься о своем происхождении.

Исследование дало сенсационные результаты: выяснилось, что современные россияне являются русскими только на 16%, все остальное — мозаика, составленная из фрагментов геномов характерных для обитателей других регионов. Оказывается, мы унаследовали фрагменты генома в общей сложности 36 этнических групп. Белорусы и украинцы внесли в наш генетический багаж 19,2%, финны 13,1%, венгры 6,3%, балканские народы 5,5%. Есть у русских доля кавказского, азиатского и даже британского генома.