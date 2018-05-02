Благоустройство Саратова: Уродливые деревья стоят стройными рядами

Активисты областного центра советуют готовить иски к службам благоустройства, которые не только уродуют зеленые насаждения, но и делают их опасными для людей.

«Зеленые» полагают, что кронирование — глубокая обрезка — приводит к тому, что деревья становятся аварийными.

Бурное обсуждение проблем озеленения в Саратове с новой силой началось в социальных сетях. Так, в группе «Говорит Саратов» на Facebook саратовец Вячеслав Сорокин опубликовал пост о крайне негативном влиянии на деревья таких методов:

«Для тех, кто считает, что глубокая обрезка деревьев, которой так увлеклась городская власть, вообще необходима, рекомендую к прочтению американскую статью «5 причин не кронировать деревья». Недавний ураган в Саратове, заваливший десятки деревьев, нанёс ущерб автомобилям, коммуникациям, постройкам… Многие люди кронируют деревья именно потому, что считают, что так деревья будут безопаснее. На самом же деле, кронирование приводит к тому, что деревья становятся аварийными. Во многих городах кронирование запрещено законом именно по соображением безопасности граждан и для того, чтобы избежать исков о возмещении вреда, » — считает гражданский активист.

Саратовцы предлагают тем, кто пострадал от упавших деревьев, готовить судебные иски о возмещении морального и материального вреда.

Многие жители областного центра подтверждают, что кронированные таким образом деревья до сих пор не пришли в себя, а под ними находятся и кафе, и детские площадки.