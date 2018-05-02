На прогулку и по делам: пять советов московским велосипедистам

Пользуйтесь велопрокатом

В этом году мест, где велосипед можно взять в аренду, стало еще больше. В Таганском, Басманном, Южнопортовом районах и в Лефортове в этом году открылись новые станции. Увеличилось их количество и около делового центра «Москва-Сити».

Прокат вернулся на Садовое кольцо, 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, Краснопресненскую, Пречистенскую, Смоленскую и Ростовскую набережные, Волхонку и Пречистенку. Велосипеды появились недалеко от выходов со станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), на территориях арт-кластеров Artplay и «Винзавод», а также рядом с парками и зонами отдыха.

Сейчас в городе 430 станций: в распоряжении москвичей и гостей столицы есть 4120 велосипедов. На 12 станциях в аренду можно взять электровелосипед.

С каждым годом система городского велопроката становится все более популярной. Для того чтобы взять велосипед напрокат, необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно на официальном сайте, в терминале станции велопроката или при помощи мобильных приложений.

Чтобы брать велосипед напрокат было удобно всем, разработана гибкая тарифная сетка. Можно приобрести абонемент на день, месяц или сезон. Последний наиболее выгоден для постоянных пользователей.

«Я не всегда могу взять свой велосипед, потому что иногда не знаю, где закончу работать, поэтому активно пользуюсь городским велопрокатом. К тому же удобно, что ты можешь взять велосипед в одном месте, а оставить в другом. Я покупаю абонемент на сезон. Сами велосипеды вполне комфортные для непродолжительных поездок, есть три скорости, корзина для вещей. Этот сезон станет пятым, когда я куплю себе абонемент на пользование городским велопрокатом», — говорит руководитель велоклуба «Яуза» Алексей Сидоров

Используйте МЦК Не стоит отказываться от поездки на велосипеде даже в том случае, если вам необходимо преодолеть большое расстояние. Есть же общественный транспорт. Велосипед можно перевозить в автобусе, троллейбусе, трамвае, электричке и в «Ласточках», которые курсируют по Московскому центральному кольцу.

«С появлением МЦК людей, которые пересаживаются с автомобиля на велосипед, стало больше. Очень удобно, что проезд с велосипедом бесплатный. Я и сам частенько выбираю такой вариант. От дома до ближайшей станции МЦК около двух километров: доезжаю до нее на велосипеде, сажусь в электричку, а потом снова пересаживаюсь на свой транспорт», — сообщил Алексей Сидоров.

Катайтесь в парках и на набережных

На городских улицах и в парках обустроено 773 километра выделенных полос и дорожек. Велосипедистам также доступны городские парковки на 12 768 мест, помимо тех, что расположены у торговых центров и других частных учреждений.

Излюбленные маршруты велолюбителей — от «Москва-Сити» до Кремля и от Дома музыки до станции метро «Киевская». Также популярными местами для велопрогулок являются Крылатские холмы, Строгино, парки «Фили», «Покровское-Стрешнево» и Тропарёвский парк. Многие любят ездить по набережным: от Китай-города мимо Кремля до Парка Горького, через Воробьевскую набережную до Новодевичьего монастыря. Кроме того, можно прокатиться по Лужнецкой набережной, Крымской (мимо парка «Музеон») или по набережным вдоль Яузы.

«Самый любимый маршрут, который мы развиваем, — это «Яуза». Веломаршрут тянется от парка «Сокольники» до Мытищ (около 20 километров). В прошлом году сделали заезд под МКАД со стороны Москвы , на отдельных участках продолжают делать велодорожки, но уже сейчас это популярный маршрут, который связывает Московскую область и столицу. Наша цель — чтобы в будущем «Яуза» стала единым и понятным для велосипедистов маршрутом с навигацией и комфортными пересечениями автомобильных дорог. Чтобы люди могли пользоваться им в выходные, например ездили бы из Мытищ в Москву погулять, а в будни добирались так на работу. Я знаю людей, которые ездят по этому маршруту регулярно. У него есть серьезное преимущество: в основном он проходит по зеленым территориям, по целой полосе парков. Аналогом нашего маршрута можно назвать тот, что тянется вдоль Москвы-реки: от Парка Горького и до Мосфильмовской. В перспективе маршрут может протянуться примерно на 40 километров», — отметил руководитель велоклуба «Яуза».

На работу на велосипеде

Помимо создания инфраструктуры, в Москве активно развивается велосипедная культура. В городе устраивают велопарады, акции и другие мероприятия, направленные на популяризацию этого вида транспорта. Так, 18 мая пройдет акция «На работу на велосипеде», а 20 мая состоится велосипедная гонка «Садовое кольцо». В этот же день можно принять участие в велопараде.

«Я езжу на велосипеде круглый год. Конечно, число поездок зимой сокращается, потому что погода не стабильная: то снегопад, то гололед. У меня нет машины, поэтому я перемещаюсь либо на велосипеде, либо на общественном транспорте. В плохую погоду выбираю трамвай или метро, а в сухую, какая, например, была в декабре, можно вполне комфортно передвигаться и на велосипеде даже в холодное время года», — уверен Алексей Сидоров.

Он и на работу предпочитает добираться именно так: от дома до офиса проезжает на велосипеде шесть-семь километров. По его словам, эта дистанция считается мировым стандартом, то есть такое расстояние под силу преодолеть любому человеку без специальной физической подготовки.

«Самое главное, когда ты едешь на работу на велосипеде, то у тебя и ощущения совершенно другие. Утром — это зарядка, вечером — груз проблем исчезает, и ты вроде как не с работы приехал, а с велосипедной прогулки. В принципе, вечером в расслабленном режиме едешь: можно заехать куда-то, с друзьями встретиться, кофе попить. Одни плюсы, в общем», — добавил Алексей Сидоров.

Не забывайте перчатки и воду

Для тех, кто проведет этот велосезон особенно активно и поймет, что не сможет отказаться от велосипеда и зимой, руководитель велоклуба «Яуза» подготовил еще несколько советов. Так, в холодное время года не стоит забывать про экипировку: лучше всего надевать несколько слоев одежды, чтобы можно было что-то снять в случае перегрева или, наоборот, надеть, если замерзнешь. «Могу посоветовать обратить внимание на мембранную экипировку, она помогает телу дышать и отводит влагу», — говорит Алексей Сидоров.

Летом, конечно, проще, ограничений в выборе одежды нет, но есть свои нюансы, уверен руководитель велоклуба: «Летом не забывайте кепку и воду. Последняя нужна для того, чтобы суставы не уставали. В любое время года советую пользоваться перчатками, потому что если поездка долгая, то руки могут устать или замерзнуть. Также нельзя забывать про передний и задний фонари — их обязательно надо использовать в темное время суток».

Приятных велопоездок!