В Приморье будут штрафовать за выезд на лёд

Депутаты одобрили поправки в краевой закон.

Приморские депутаты завершили работу над проектом закона «О внесении изменений в закон Приморского края „Об административных правонарушениях в Приморском крае“, внесенного в качестве законодательной инициативы прокурором Приморского края , передает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края.

Проект закона, принятого в первом чтении в декабре прошлого года, устанавливает административную ответственность за нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае, а также за нарушение порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.

Как сообщил председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев, при подготовке ко второму чтению редакция законопроекта претерпела изменения. Депутаты поддержали поправку своего коллеги Артема Самсонова , исключающую из законопроекта норму об ответственности за купание в зимнее время. Приняты также предложения комитета по региональной политике и законности, в том числе об уменьшении размера штрафа за выход на лед. С учетом поправки выход на лед водных объектов в период запрета, установленного правовыми актами органов местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей (в первоначальной редакции от 500 до 1000 рублей).

Кроме того, депутаты уточнили, что выезд на лед автотранспорта вне зависимости от периода и состояния льда грозит нарушителям предупреждением или штрафом от одной до трех тысяч рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц, от двадцати до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц.

Административная ответственность за нарушение порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для собственных нужд предусматривает штраф для граждан от 1,5 до трех тысяч рублей.

В ноябре 2017 года приморские законодатели внесли изменения в краевой закон „Об использовании лесов в Приморском крае“. Были ограничены сроки заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд в период его массового созревания с 1 октября по 15 ноября, а также введен запрет при сборе ореха осуществлять рубку деревьев и кустарников, применять способы, инструменты, механизмы и устройства, приводящих к повреждению лесных насаждений.

На апрельской сессии краевого парламента проект закона „О внесении изменений в закон Приморского края „Об административных правонарушениях в Приморском крае“ был принят во втором и третьем чтениях.