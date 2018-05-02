Битва при Молодях и другие главные победы русского оружия

Русская армия по праву считается одной из самых сильных и боеспособных в истории. Доказательства этому — множество блистательных побед, одержанных русскими воинами в битвах с превосходившими их по силам противниками.

Невская Битва (1240 год)

Невская Битва

Летом 1240 года шведы с союзниками высадились в месте, где Ижора впадает Неву. Навстречу им выдвинулся небольшой отряд новгородского князя Александра Ярославича. По преданию, князь воодушевил дружину фразой, ставшей впоследствии «крылатой»: «Братья! Не в силах Бог, а в правде!».

Историки полагают, что в соотношении сил преимущество было на стороне шведов — 5 тыс. против 1,4 тыс. Однако, не выдержав мощного и самоотверженного натиска русского войска, шведы бежали. За победу и храбрость Александр получил прозвище «Невский».

Ледовое побоище (1242 год)

Ледовое Побоище

Вторая знаменитая победа Александра Невского одержана над рыцарями Ливонского ордена в апреле 1242 года на льду Чудского озера. В этот раз вместе с новгородцами в битве принимали участия и владимирские дружины. Исход битвы предрешила грамотная тактика русских войск. Они окружили немецкие построения с флангов и вынудили их отступить. Количество сторон историки оценивают в 15-17 тыс. русских и 10-12 тыс. ливонцев с наёмниками. В этой битве рыцари потеряли 400 убитыми и 50 пленными.

Куликовская битва (1380 год)

Куликовская битва

Сражение на Куликовом поле подвело итоги длительному противостоянию Руси и Орды. Накануне Мамай вступил в конфронтацию с московским великим князем Дмитрием , отказавшимся увеличивать выплачиваемую Орде дань. Это подтолкнуло хана к военным действиям. Дмитрию удалось собрать внушительное войско, состоявшее из московских, серпуховских, белозерских, ярославских и ростовских полков. По разным оценкам 8 сентября 1380 года в решающей битве сошлось от 40 до 70 тыс. русских и от 90 до 150 тыс. ордынских войск. Победа Дмитрия Донского значительно ослабила Золотую Орду, что предопределило её дальнейший распад.

Битва при Молодях (1572 год)

Битва при Молодях

В 1571 году крымский хан Девлет Гирей во время набега на Москву спалил русскую столицу, но не смог в неё войти. Год спустя, получив поддержку Османской империи, он организовал новый поход на Москву. Однако в этот раз крымско-турецкое войско было вынуждено остановиться в 40 километрах южнее столицы, недалеко от деревни Молоди. Согласно летописям, Девлет Гирей привел с собой 120-тысячное войско. Однако историки настаивают на цифре 60 тыс. Так или иначе, крымско-турецкие силы значительно превосходили русское войско, численность которого не превышала 20 тыс. человек. Князю Михаилу Воротынскому удалось заманить противника в ловушку и внезапным ударом резерва разгромить его.

Московская битва (1612)

Решающим эпизодом Смутного времени стало сражение сил Второго ополчения, возглавляемых Кузьмой Мининым Дмитрием Пожарским , с войском гетмана Ходкевича, пытавшегося деблокировать польско-литовский гарнизон, запершийся в Кремле. Первые часы развернувшегося в районе Замоскворечья боя польско-литовские отряды, превосходившие в численности русских (12 тыс. против 8 тыс.), усиленно их теснили. Но, как пишут летописи, русские полководцы воспользовались небольшой передышкой и сумели восстановить моральный дух войска. Контрнаступление ополчения в итоге внесло сумятицу в лагерьЯна Ходкевича и обратило противника в бегство.

«Надежда завладеть целым Московским государством рушилась невозвратно», — замечает польский хронист.

Полтавская битва (1709 год)

Полтавская Битва

Осенью 1708 года вместо похода на Москву шведский король Карл XII повернул на юг, чтобы переждать зиму и с новыми силами двинуться на столицу. Однако, не дождавшись подкрепления от Станислава Лещинского. Получив отказ в помощи от турецкого султана, он решился дать генеральное сражение русской армии под Полтавой . В битве участвовали не все собранные силы. По разным причинам со шведской стороны из 37 тыс. в бой вступило не более 17 тыс. человек, с русской — из 60 тыс. сражалось около 34 тыс. Победа, добытая русскими войсками 27 июня 1709 года под командованием Петра I, внесла перелом в Северную войну. Вскоре был положен конец шведскому господству на Балтике.

Чесменский бой (1770 год)

Чесменский бой Морское сражение в Чесменской бухте пришлось в разгар русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Русский флот под командованием Алексея Орлова , обнаружив на рейде турецкие корабли, первым решился атаковать неприятеля.

Несмотря на то, что русский флот значительно уступал турецкому (соотношение кораблей: 30/73) он довольно быстро обеспечил себе стратегическое преимущество. Сначала удалось поджечь флагманский корабль турецкой эскадры «Бурдж-у-Зафер», а за ним последовал общий пожар неприятельского флота. С 3 часов ночи до 9 утра сгорело более полусотни турецких судов. Победа позволила России серьёзно нарушить турецкие коммуникации в Эгейском море и обеспечить блокаду Дарданелл.

Сражение при Козлуджи (1774 год)

Сражение при Козлуджи

В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов Россия добыла ещё одну важнейшую победу. Русская армия под командованием Александра Суворова Михаила Каменского близ города Козлуджи (ныне Суворово Болгарии ), будучи на невыгодной позиции и уступая в численности турецким войскам (24 тыс. против 40 тыс.), смогла достичь положительного результата. Действию русских войск серьёзно мешала лесистая местность, которая скрывала турецкие силы и затрудняла применение артиллерии. Тем не менее, в ходе 8-часового боя в условиях сильной жары Суворову удалось выбить турок с возвышенности и обратить их в бегство, даже не прибегая к штыковой атаке. Эта победа во многом предрешила исход русско-турецкой войны и заставила Османскую империю подписать мирный договор.

Взятие Измаила (1790 год)

Разукрашенная гравюра С. Шифляра «Штурм Измаила 11 (22) декабря 1790 года»

Взятие твердыни — турецкой крепости Измаил в полной мере раскрыло полководческий гений Суворова. Ранее Измаил не покорился ни Николаю Репнину, ни Ивану Гудовичу, ни Григорию Потёмкину. Все надежды теперь возлагались на Александра Суворова.

Полководец в течение шести дней вёл подготовку к осаде Измаила, отрабатывая с войсками взятие деревянного макета высоких крепостных стен. Накануне штурма Суворов послал Айдозле-Мехмет-паше ультиматум:

«Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть».

«Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил», — ответил паша.

Дунай не изменил своего течения, но менее чем за 12 часов защитники были скинуты с крепостных верхов, а город взят. Благодаря умелой осаде из 31 тыс. солдат русские потеряли чуть более 2 тыс., турки из 35 тыс. недосчитались 26 тыс.

Сражение у мыса Тендра (1790 год).

Командующий турецкой эскадрой Хасан-Паша сумел убедить султана в скором поражении военно-морского флота России, и в конце августа 1790 года выдвинул основные силы к мысу Тендра (недалеко от современной Одессы). Однако для ставшего на якорь турецкого флота стало неприятным сюрпризом быстрое приближение русской эскадры под командованием Фёдора Ушакова. Несмотря на превосходство в количестве кораблей (45 против 37), турецкий флот попытался обратиться в бегство. Однако к тому времени русские корабли уже атаковали передовую линию турок. Ушакову удалось вывести из боя все флагманские корабли турецкого флота и тем самым деморализовать остаток вражеской эскадры.

Русский флот при этом не потерял ни одного корабля.

Сражение под Елисаветполем (1826 год)

Сражение под Елисаветполем

Одним из ключевых эпизодов русско-персидской войны 1826-1828 годов стало сражение недалеко от Елисаветполя (ныне азербайджанский город Гянджа). Победа, добытая тогда русскими войсками под командованием Ивана Паскевича над персидской армией Аббас-Мирзы, стала образцом полководческого искусства. Паскевичу удалось использовать замешательство угодивших в овраг персов для нанесения контрудара. Несмотря на превосходящие силы противника (35 тыс. против 10 тыс.) русские полки начали теснить армию Аббас-Мирзы по всему фронту атаки. Потери русской стороны составили 46 убитых, персы недосчитались 2000 человек.

Взятие Эривани (1827 год)

"Взятие русскими войсками Эриванской крепости", Ф. Рубо

Падение города-крепости Эривани стало кульминацией многочисленных попыток России установить контроль над Закавказьем. Построенная еще в середине XVI столетия крепость считалась неприступной и не раз становилась камнем преткновения для русской армии. Ивану Паскевичу удалось грамотно осадить город с трех сторон, расставив по всему периметру пушки. «Артиллерия русских действовала прекрасно», — вспоминали оставшиеся в крепости армяне. Паскевич совершенно точно знал, где располагались персидские позиции. На восьмой день осады русские солдаты ворвались в город и расправились с гарнизоном крепости штыками.

Сражение при Сарыкамыше (1914 год)

Позиции русской армии под Сарыкамышем

К декабрю 1914 года в ходе Первой мировой войны Россия занимала фронт от Чёрного моря до озера Ван протяженностью 350 км, при этом значительная часть Кавказкой армии была выдвинута вперёд — вглубь турецкой территории. У Турции возник соблазнительный план обойти с фланга русские силы, перерезав тем самым железную дорогу Сарыкамыш-Карс.

12 декабря совершавшие обходной маневр турецкие войска заняли Бардус и выдвинулись к Сарыкамышу. Необычно морозная погода помогла русским защитникам города во главе с генералом Николаем Пржевальским выдержать натиск превосходящих сил противника, отбросить с подходом резерва турецкие части и окружить их. Турецкая армия под Сарыкамышем потеряла 60 тыс. человек.

Брусиловский прорыв (1916 год)

Русская пехота