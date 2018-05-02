Ремонт парковочных карманов планируют провести в поселении Роговское до конца года

Ремонт парковочных карманов проведут на территории пос. Рогово поселения Роговское в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры ТиНАО.

«В этом году мы проведем ремонт парковочных карманов. Уже определили локации, и в этих точках специалисты заменят асфальтовое покрытие. Ремонтные работы начнутся уже в мае. Их проведут на территории пос. Рогово», — приводятся в сообщении слова глава администрации поселения Ильи Подкаминского

Он добавил, что на данный момент там существует более 400 парковочных мест. Их создали в 2016 и 2017 гг. Около д. 21, который расположен на ул. Юбилейная, было оборудовано 75 парковочных мест, которые уже начали использовать.