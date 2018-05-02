Ещё
Ремонт парковочных карманов планируют провести в поселении Роговское до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт парковочных карманов планируют провести в поселении Роговское до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Ремонт парковочных карманов проведут на территории пос. Рогово поселения Роговское в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры ТиНАО.
«В этом году мы проведем ремонт парковочных карманов. Уже определили локации, и в этих точках специалисты заменят асфальтовое покрытие. Ремонтные работы начнутся уже в мае. Их проведут на территории пос. Рогово», — приводятся в сообщении слова глава администрации поселения Ильи Подкаминского.
Он добавил, что на данный момент там существует более 400 парковочных мест. Их создали в 2016 и 2017 гг. Около д. 21, который расположен на ул. Юбилейная, было оборудовано 75 парковочных мест, которые уже начали использовать.
Агентство «Москва»: последние новости
Свыше 3,4 млн человек пришли на первомайские мероприятия в более 2,1 тыс. населенных пунктах РФ Летний сезон в Парке Победы 1 мая откроет чемпион мира по боксу Константин Цзю МВД: Более 1,5 млн человек приняли участие в первомайских мероприятиях и народных гуляниях в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана26
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко18
Украина теряет шанс остановить «Северный поток — 2»9
Ким Чен Ын назвал место встречи с Трампом7
Убивший девушку подросток-игроман задержан и признался25
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение