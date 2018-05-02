Глобальные «фейк-ньюз» о российских санкциях

В ходе предвыборной кампании итальянские фирмы мало говорили о внешней политике, но одно предложение звучало вполне отчетливо: в случае победы «Лига» Маттео Сальвини (Matteo Salvini) и движение «Пяти звезд» намеревались отозвать антироссийские санкции. По мнению Сальвини, «санкции бессмысленны и наносят лишь неоценимый ущерб итальянской экономике» (заявление от 2 апреля), с точки зрения движения «Пяти звезд», необходимо «немедленно отказаться от антироссийских санкций, из-за которых мелкий и средний бизнес теряет по пять миллиардов евро в год». Точнее, это непримиримая версия 2017 года, которая в 2018, однако, после смягчения политической линии, преобразовалась в: «Есть желание обсудить их, посмотрим, к чему приведет это решение на европейском уровне. Но мы заявляли, даже когда я был в Госдепе США , что это лишь инструмент, и, если он не работает, его следует изменить или использовать не столь интенсивно», — заявил Луиджи Ди Майо (Luigi Di Maio) 13 марта. Показатели скачут: по мнению заместителя секретаря «Лиги» Лоренцо Фонтаны (Lorenzo Fontana), они обходятся нам в миллиард евро в год (17 апреля).

Прежде всего, нужно внести некоторую ясность. Наложенные Европейским союзом на Россию экономические санкции были реакцией на кризис на Украине и оккупацию Крыма в 2014 году. Они затрагивают четко оговоренный сектор экспорта, военных технологий и технологий для нефтедобычи в море, которая в эти годы не была особенно востребована из-за низкой стоимости сырья. Европейские санкции, которые привели в ярость российское правительство , — это санкции, персонально направленные против 150 олигархов и других приближенных к президенту Владимиру Путину лиц. Европейский союз не останавливал, например, экспорт сыра «Пармиджано реджано» из Италии в Россию. То, что сегодня этот экспорт находится под запретом, является следствием российских контрсанкций, наложенных Москвой , и которые мы уже привыкли называть «санкциями». Они наносят удар по сектору, производящему свежие продукты, то есть мясо, рыбу, фрукты, овощи и молочную продукцию. Дипломатические источники подчеркнули в разговоре с «Фольо», что в сущности русские остановились на этом, потому что, если бы они хотели отреагировать по-настоящему, они бы наложили запрет на вино и пасту, которые, однако, не фигурируют в списке контрсанкций (и продаются прекрасно: в первые семь месяцев 2017 года произошло увеличение объема экспорта вина и пасты в Россию на 28,2%, по данным Института внешней торговли Италии).

Какое воздействие оказывают все эти антироссийские санкции на итальянскую экономику? Послушайте, что пишет «Спутник Италия» ( Sputnik Italia), официальное СМИ российского правительства на итальянском языке, в статье, выходившей в конце февраля: «Однако да, в контексте напряжения на международной политической арене торговый обмен между Италией и Россией укрепился, на что указывают и цифры: итальянский экспорт по сравнению с предыдущим годом вырос на 19,3%. Подобные результаты все более сопоставимы с уровнем досанкционного периода». Мы проверили данные, и они соответствуют данным российского отделения Института внешней торговли Италии, итальянского агентства, занимающегося продвижением труда итальянских компаний за рубежом: в период с января 2017 года по январь 2018 года произошел рост итальянского экспорта в Россию на 18,1%, а в период с января 2016 года по январь 2017 года произошел еще больший скачок — на 25,5%. Одним словом: если рассматривать рынок в целом, а не по секторам, то сдерживающий эффект российских санкций — если таковой и был — сходит на нет, и мы возвращаемся к весьма хорошим показателям, характерным для докризисного периода. Так откуда же возникает возмущение Италии?

Оно связано с сельскохозяйственным сектором, который, однако, представлял лишь часть итальянского экспорта в Россию и составлял всего 10%. Однако по данным той же ассоциации «Колдиретти» (Coldiretti), в первые месяцы 2017 года был отмечен исторический рекорд экспорта итальянской сельскохозяйственной продукции в мире, он вырос на 10%. Таким образом, трудно говорить о том, что этот сектор переживает кризис из-за российских контрсанкций. Одним словом, общеевропейская политика обязывает нас наложить санкции на Россию, на что Россия ответила контрсанкциями против нашего сельскохозяйственного сектора, но в целом этот сектор развивается вполне позитивно, главным образом, благодаря общеевропейскому рынку. В Италии же преобладает представление, что мы задыхаемся от самоубийственной политики, которая определяется не в нашей стране, но это не так.

Откуда же возникают разговоры о том, что каждый год мы теряем по миллиарду евро? Как подчеркивают многие обозреватели, потери итальянского экспорта совпадают с девальвацией рубля, которая, в свою очередь, совпадает с падением стоимости нефти, а за последние годы она упала и осталась на уровне 50 долларов за баррель. Когда стоимость сырья поднялась, итальянский экспорт в Россию начал потихоньку расти. Одним словом, экспорт между Италией и Россией возвращается к досанкционному уровню, и потери были связаны, главным образом, с плохим состоянием рубля.