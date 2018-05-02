Российское наступление на Боснию и Герцеговину

Ключевую роль для безопасности Боснии и Герцеговины , точнее, для поддержания мира и стабильности, сыграл бы План действий по членству (ПДЧ) Боснии и Герцеговины в НАТО . Это несколько дней назад подтвердил и Денис Звиздич, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины. Однако в рамках своей предвыборной кампании Младен Иванич лоббирует в западных посольствах, а также с помощью Игоря Црнатко (министра иностранных дел Боснии и Герцеговины) отсрочку решения НАТО о ПДЧ для Боснии и Герцеговины. В противном случае избрание Иванича — под вопросом. В такой момент визит Валентины Матвиенко и та поддержка, которую она получила от Иванича, подтверждает, что он тоже (вероятно, несколько иначе, чем Додик ) имеет отношение к тем усилиям, которые предпринимает Россия , чтобы предотвратить вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Решение о ПДЧ должны принять члены альянса, но что будет, если Германия Франция , которые, по сведениям из посвященных источников, наиболее скептически относятся к приему Боснии и Герцеговины в НАТО, действительно его заблокируют, а на выборах победит Милорад Додик?

После Черногории Македонии Босния и Герцеговина оказалась в центре внимания просербских, пророссийских, а теперь и непосредственно российских сил, которые, провоцируя проблемы на Балканах, вызывают кризис, чтобы таким образом усилить российское влияние в регионе и помешать балканским странам продолжать путь евроатлантической интеграции. В Македонии этой цели добиваются с помощью дипломатических угроз (в прошлом месяце посол Российской Федерации в Македонии «дипломатично» пригрозил, что Македония, став членом НАТО, может стать российской мишенью, поскольку вступление Македонии в альянс, по мысли дипломата, может «серьезным образом навредить региональной безопасности»). В Черногории Россия добивалась своего с помощью своих агентов, участвовавших в попытке государственного переворота и устранения Мило Джукановича. В Боснии и Герцеговине, судя по выступлению Валентины Матвиенко, Россия решила действовать открыто. Это подтверждают все заявления, сделанные председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во время визита в Боснию и Герцеговину. Матвиенко, злоупотребив государственными институтами, не скрывала целей российской политики в Боснии и Герцеговине. А они заключаются в уничтожении аппарата Верховного представителя (OHR), расширении роли энтитетов, реформе Конституционного суда и Прокуратуры , открытой поддержке Республики Сербской и Милорада Додика, а также в препятствовании Боснии и Герцеговине на ее пути к евроатлантической интеграции.

Интересно, что Огнен Тадич, который в конце прошлого года покинул партию SDS и основал «Народную партию», заявил, что Матвиенко приехала по его приглашению. Примечательно также, что Младен Иванич поддержал ее заявления, а Милорад Додик даже наградил. Ясно, что визит Матвиенко был хорошо спланированной и организованной акцией, нацеленной на поддержку просербской (пророссийской) политики, которую в равной степени поддерживаю все лидеры из Республики Сербской. Кто извлечет максимальную пользу из визита Матвиенко, покажут выборы, но, как кажется, Россия так или иначе будет в выигрыше.

Шахматная доска

В последние годы Россия ведет гибридную войну, которая охватила многие страны, и с помощью которой Россия стремится распространить свое влияние, чтобы навязать себя на международной арене в качестве крупного игрока. Путин не скрывает, что хочет вернуть России прежний статус мировой державы на шахматной доске, которым она обладала во времена холодной войны и Варшавского договора. Эта гибридная война предполагает вмешательство России в избирательные процессы в некоторых странах. Такое вмешательство стало возможно благодаря достижениям нашей цифровой эры. Скандал вокруг российского вмешательства в выборы в США и Франции на многое пролил свет, как и судебное разбирательство в Черногории, которое последовало за попыткой государственного переворота во время парламентских выборов 2016 года, а также после событий в македонском Собрании.

Черногория (пока) сумела защититься, и победа Мило Джукановича стала вторым поражением пророссийских сил в этой стране. Уход Николы Груевского, пророссийского игрока, с поста премьер-министра и приход на это место Зорана Заева, который всецело поддерживает вступление Македонии в НАТО, явился еще одним серьезным провалом РФ на Балканах. Но есть ли у этих стран, а также у Боснии и Герцеговины, силы, чтобы без поддержки Запада противостоять все более настойчивым попыткам России доминировать на Балканах при открытой поддержке от Сербии и Республики Сербской? Ведь благодаря им Москва оказывает большое влияние на Балканах, подбираясь к самым границам НАТО.

Могут ли Македония, а особенно Босния и Герцеговина, не вступая в НАТО, противостоять российскому натиску? Речь идет не только о политическом, но и об экономическом влиянии, которое Россия распространила в последние годы на Балканах. Даже Хорватия подпала под это влияние, что ясно подтвердил скандал вокруг фирмы «Агрокор».

Если по результатам следующих выборов в Боснии и Герцеговине в Президиум БиГ войдут Милорад Додик и Драган Чович, то, учитывая политику, которую они проводят сейчас, возникнет угроза того, что Босния и Герцеговина превратится в российскую губернию. Предостережения, высказываемые некоторыми авторитетными зарубежными аналитиками в связи с действиями, которые предпринимает Россия на Балканах, вызвали беспокойство у ряда европейских стран. Кроме того, обеспокоенность все более заметна и в США. Эксперты предупреждают, что Македония, Босния и Герцеговина, Черногория, а также Сербия должны как можно скорее войти в европейскую семью, но из-за проблем, которые становятся все очевиднее в Европе, в некоторых странах общественность высказывается против европейской интеграции.

Готова ли Европа отказаться от нынешней политики Брюсселя , который сделал Александра Вучича региональным лидером, позволив ему на протяжении многих лет сидеть на двух стульях (брюссельском и московском), а на самом деле превратить Сербию в главный фактор нестабильности на Балканах? Пока продолжаются переговоры о Косово, которые координирует Брюссель, проблемы во всех остальных государствах только усугубляются, а отношения в регионе осложняются. Это подтверждают и недавние разногласия между Белградом и Загребом . Риторика на Балканах становится все острее. Сербия вооружается с помощью России, а Милорад Додик превращает полицию Республики Сербской в настоящие вооруженные силы, которые обучают российские инструкторы. В такой обстановке нечего удивляться тому, что все чаще в серьезных анализах говорится о возможности новых конфликтов на Балканах. Россия, которая во всем этом участвовала по неофициальным и дипломатическим каналам, судя по выступлению Валентины Матвиенко, решила напрямую вмешаться в предстоящие в Боснии и Герцеговине выборы. Россия явно извлекла уроки из поражения в Македонии и Черногории, и на этот раз точно не собирается доверять все тайным агентам.

Извинение Човича и награда от Додика

Политический скандал, который спровоцировала Валентина Матвиенко своими заявлениями, сделанными во время визита в Боснию и Герцеговину, является не только прямым вмешательством во внутренние дела БиГ и ее внешнюю политику. Матвиенко также отправила откровенное послание Западу о том, насколько окрепла позиция России на Балканах. С трибуны в государственном парламенте Боснии и Герцеговины Матвиенко очень агрессивно раскритиковала политику Соединенных Штатов. Матвиенко утверждала, что Черногория насильно вошла в НАТО, хотя 50 процентов ее граждан были против. Кроме того, председатель Совета Федерации РФ косвенно запретила делать то же самое Македонии. Таким образом, Матвиенко из Сараево ясно дала понять, что Россия не позволит пройти Боснии и Герцеговине по пути евроатлантической интеграции.

За этим последовала резкая реакция некоторых политиков, заявления от аппарата Верховного представителя и посольства США в Сараево, сообщение о том, что Матвиенко входит в американский и европейский черный список из-за участия в аннексии Крыма . Однако также последовало заявление Драгана Човича, члена Президиума Боснии и Герцеговины, который извинился перед Матвиенко за «реакцию общественности»! Додик, в свою очередь, после скандала в Парламенте БиГ наградил российскую гостью в Баня-Лука якобы за «выдающиеся заслуги в развитии и укреплении сотрудничества и политических отношений между Республикой Сербской и Россией, а также за огромный вклад в борьбу за физическое и духовное существование и развитие Республики Сербской».

Напомним, что Додик наградил также Александра Залдостанова , лидера «Ночных волков», который тоже значится в американском черном списке из-за формирования полувоенных группировок на Украине во время конфликта в этой стране. Ясно, что Милорад Додик собирает вокруг себя ярких представителей американского санкционного списка, которые необходимы ему для достижения заветной цели. А она заключается в дальнейшем разложении Боснии и Герцеговины и обструкции евроатлантической интеграции. После выступления Матвиенко маски оказались сброшены: Россия напрямую включается в выборы в Боснии и Герцеговине, точнее в кампанию Милорада Додика в Боснии и Герцеговине, поддерживая коалицию Додик — Чович.

Россия и прежде пользовалась безусловной поддержкой Милорада Додика, и «ворота» в Республику Сербскую для нее всегда были распахнуты настежь. Но если Додик войдет в состав Президиума Боснии и Герцеговины, то Россия может рассчитывать на еще большее влияние, поскольку Президиум Боснии и Герцеговины отвечает за внешнюю политику государства, за все международные договоренности и за политику в области безопасности. В компетенции Президиума Боснии и Герцеговины находятся вооруженные силы, а также разведывательные службы, которые не без оснований вот уже год подвергаются обвинениям, сфабрикованным в Баня-Лука и Белграде. Дело в том, что спецслужбы Боснии и Герцеговины являются серьезным препятствием для российской подрывной работы и расшатывания безопасности страны. Напомним, что такому же удару подверглись Вооруженные силы, и Додик тогда не скрывал: он поступает так потому, что ему нужен полный контроль над ними.

В случае поддержки, которую Додику мог бы оказать Чович (сейчас она совершенно очевидна), хорватский член Президиума Боснии и Герцеговины, страну ожидает тяжелый период, возможно, более тяжелый, чем период 90-х годы, кульминировавший кровавой войной и страшнейшими преступлениями после Второй мировой войны в Европе.

Додик испытывает терпение западноевропейских политиков

Додик уже давно проводит свою пророссийскую политику, определяя границы и испытывая терпение западноевропейских политиков, которые реагируют вяло и не слишком беспокоятся из-за референдума в Республике Сербской, парада Вооруженных сил на праздновании Дня Республики Сербской, отрицания вердиктов Гаагского трибунала, касающихся военных преступлений и геноцида в Боснии и Герцеговине. Также европейских политиков не заботит то, что в Республике Сербской награждают осужденных военных преступников, не выполняются решения Конституционного суда, устраиваются «гуляния» русских казаков (во время прошлых выборов в Баня-Лука), а также звучат заявления о том, что Республика Сербская — отдельное государство. По Боснии и Герцеговине проезжают российские «байкеры», а власти Республики Сербии заявляют, что не признают государство Боснию и Герцеговину, но при этом Додик выдвигает свою кандидатуру на членство в Президиуме БиГ. В Республике Сербской звучит подстрекательская риторика, напоминающая риторику 90-х, и националистические высказывания, которые полны ненависти и способствуют новому, еще более глубокому, расколу общества в Боснии и Герцеговине. В Республике Сербской вооружается полиция, и делаются заявления, которые серьезным образом нарушают мир и безопасность в стране. И только Соединенные Штаты внесли Додика в санкционный список, а вот Европейский Союз , хотя это было бы ожидаемо, не предпринял аналогичных мер.

Европа занята своими проблемами, а США сосредоточены на горячих точках в других регионах мира. Все это создало на Балканах благоприятные условия для появления политиков вроде Милорада Додика, а также Александра Вучича, а также их ретроградской деятельности. Определенно, ситуацию не улучшает и та поддержка, которую Брюссель оказывает Вучичу, тем самым помогая таким персонам (под покровительством Вучича), как Додик или лидер черногорской оппозиции. Они воображают себя серьезными игроками на Балканах, которые могут разыгрывать шахматную партию с Путиным, хотя это было бы невозможно, если бы Сербия не была самым крепким оплотом российского влияния на Балканах.

Младен Иванич — еще один член Президиума Боснии и Герцеговины, который поддержал выступление Матвиенко, уточнив, что у России есть «право и даже обязательство высказывать свое мнение, когда речь идет о применении Дейтонских соглашений». Вероятно, он подразумевал то, что подчеркнула Матвиенко, прежде чем делать свои заявления: Россия является подписантом Дейтонских соглашений. Если принять аргументы Иванича и Матвиенко, тогда нужно пригласить и остальных подписантов Дейтонских договоренностей, чтобы они тоже высказали свое мнение о Боснии и Герцеговине. Речь идет о США, Франции, Великобритании , Германии и представителе Европейского Союза. Нужно напомнить, что никто из них не подвергает сомнениям суверенитет Боснии и Герцеговины и ее территориальную целостность, а также ее евроатлантическую ориентацию.

Кстати, это довольно часто повторяют и глава делегации ЕС в Боснии и Герцеговине Вигемарк, и Кормак, посол Соединенных Штатов в Боснии и Герцеговине. Американское посольство отметило это и теперь, выразив поддержку суверенной Боснии и Герцеговине. Кроме того, оно прокомментировало слова Мативенко, назвав их «лживыми, необоснованными» и не заслуживающими пристального внимания. Посольство США повторило: «Гражданам Боснии и Герцеговины известно, что Соединенные Штаты являются их подлинными друзьями и союзниками, и что США поддерживаю суверенную и многонациональную Боснию и Герцеговину, место которой — в Европейском Союзе». Однако, учитывая все более жесткие и конкретные действия, которые предпринимает Россия (теперь уже даже открыто), ясно, что и остальные подписанты Дейтонских соглашений должны предпринять конкретные шаги, если они хотят сохранить и в дальнейшем применять Дейтонские договоренности. Они должны сделать это, если не хотят, чтобы соглашения подстраивали под себя Милорад Додик и другие ретроградные лидеры Боснии и Герцеговины, а также всего региона в целом, желающие перекроить БиГ.

Обструкция вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Для начала ключевую роль для безопасности Боснии и Герцеговины, точнее для поддержания мира и стабильности, сыграл бы План действий по членству (ПДЧ) Боснии и Герцеговины в НАТО. Это несколько дней назад подтвердил и Денис Звиздич, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины. Однако в рамках своей предвыборной кампании Младен Иванич лоббирует в западных посольствах, а также с помощью Игоря Црнатко (министра иностранных дел Боснии и Герцеговины) отсрочку решения НАТО о ПДЧ для Боснии и Герцеговины. В противном случае избрание Иванича — под вопросом.

14 лет назад Македония подписала ПДЧ и теперь спешно работает над своим вступлением в НАТО. Если Босния и Герцеговина в этом году не подпишет ПДЧ, то, по прогнозам спецслужб, она уже не сможет это сделать еще лет семь-восемь. В таком случае ничто не помешает России превратить Боснию и Герцеговину в свою губернию. Судьба БиГ сегодня — в руках Германии и Франции, которые все еще сомневаются, поддержать ли Боснию и Герцеговину в деле подписания ПДЧ. К сожалению, ясно, что Россия пользуется в Европе большим влиянием, чем может показаться на первый взгляд, или могут признать некоторые европейские страны.

Особенно беспокоит работа российских дипломатических и разведывательных служб в Боснии и Герцеговине, в особенности если учесть, что Россия может беспрепятственно отправлять снаряжение и людей на аэродром Баня-Лука, избегая любого контроля со стороны соответствующих институтов Боснии и Герцеговины. Россия явно не хочет повторить ошибки, совершенные во время переворота в Черногории. Более того, сейчас у РФ есть прямой и ничем не осложненный доступ к Республике Сербской, защищенный даже от контроля западных спецслужб. Так что в Боснии и Герцеговине Россия может организовать даже более опасные вещи, чем попытка государственного переворота в Черногории.

В такой момент визит Валентины Матвиенко и та поддержка, которую она получила от Иванича, подтверждает, что он тоже (вероятно, несколько иначе, чем Додик) имеет отношение к тем усилиям, которые предпринимает Россия, чтобы предотвратить вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Решение о ПДЧ должны принять члены альянса, но что будет, если Германия и Франция, которые, по сведениям из посвященных источников, наиболее скептически относятся к приему Боснии и Герцеговины в НАТО, действительно его заблокируют, а на выборах победит Милорад Додик?