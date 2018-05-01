Как правильно просить помощи у Матроны Московской

2 мая по календарю Русской православной церкви отмечается день памяти святой Матроны Московской, который был установлен в день ее кончины 3 мая 1952 года.

Святая Матрона Московская родилась в селе Себино в 1881 году в крестьянской семье. Сегодня это село находится на территории Кимовского района Тульской области . На месте дома, где родилась Матрона, действует мемориальный музей, а храм, где ее крестили восстановлен и сегодня там ведутся регулярные службы.

По народному преданию, с детства Матрона проявляла чудесную прозорливость и дар исцеления. В 17 лет у нее отнялись ноги и она не могла ходить, кроме этого, с детства она была слепа.

— При жизни мало кому было известно имя Матроны, но были и те, кто чувствовал на ней печать Божией благодати. Так святой праведный Иоанн Кронштадтский, встретив Матрону еще девочкой, когда барыня села Себино взяла ее с собой в паломническую поездку в Троице-Сергиеву лавру, Санкт-Петербург Кронштадт , по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солее 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп Православия». Матрона являла собою удивительный парадокс абсолютной человеческой немощи, — так как была слепа от рождения, а в восемнадцать лет у нее отнялись ноги, — и в то же самое время абсолютного Божественного достоинства, благости и могущества, — сказал митрополит Тульский и Белевский Алексий на 15-летнем юбилее прославления Матроны Московской в лике святых.

МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С МАТРОНОЙ МОСКОВСКОЙ

1. Свято-Успенский храм в селе Себино. Здесь до сих пор здесь хранится купель, где крестили Матронушку. На крышке купели вы всегда найдете освященные лепестки роз.

2. Покровский монастырь в Москве , где находится рака с мощами и чудотворная икона, к которой приезжают многие тысячи паломников.

3. Даниловское кладбище в Москве, где похоронена Матрона. Блаженная Матрона предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет. Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу».

8 марта 1998 года останки блаженной старицы по решению РПЦ были эксгумированы. Мощи святой Матроны доставлены в московский Данилов монастырь, а затем перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу. Именно здесь находятся мощи святой Матроны Московской сегодня.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПРОСИТЬ У МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

В преддверии праздника мы расскажем, о чем нельзя просить Блаженную Матрону.

Святая Матрона Московская отличалась редкостной добротой. Душа ее была светлее облака, для любого человека, который обращался к ней, находила она и доброе слово, и возможность помочь (далее…).

ДЕСЯТЬ ФАКТОВ О МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

Одну из самых почитаемых святых — блаженную Матрону Московскую — православные почитают четыре раза в год: 2 мая — день ее смерти, 8 марта — в день обретения святых мощей, 2 сентября — в составе московских святых и 5 октября в составе Тульских святых. В народе ее с любовью называют Матронушкой. Матушку Матрону считают самой известной русской прорицательницей ХХ века, покровительницей российской столицы и защитницей всех больных и обездоленных. Ее жизнь овеяна легендами и тайнами, поскольку многие попросту не могли объяснить ее дар. Накануне дня памяти Матронушки «ВМ» решила вспомнить примечательные факты о святой (далее…).

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