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Наступление Деникина на Москву в 1919 году: почему оно провалилось
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Наступление Деникина на Москву в 1919 году: почему оно провалилось 

Русская семерка 43 минуты назад
Фото: Русская семерка
3 июля 1919 года Главнокомандующий Вооруженных сил Юга России генерал-лейтенант А. И. Деникин издал директиву № 08878, содержащую приказ начать наступление на Москву. Это стало началом конца некогда славного военачальника.
Поход на Москву
К весне 1919 года армия Деникина насчитывала от 85 до 113 тысяч человек. Под ее контролем находились территории Северного Кавказа, Дона и Кубани. В июне Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) взяли Харьков и Екатеринослав, а Кавказская армия П. Н. Врангеля захватила Царицын. Однако приказ Деникина сразу же вызвал возражение многих белых военачальников. Против него выступили генералы В. И. Сидорин и Врангель. Последний назвал директиву роковой ошибкой Деникина. Он считал, что сначала необходимо укрепиться на занятых позициях. Врангель предлагал создать в районе Харькова крупную конную группу, которая действовала бы в тылу врага, и прорваться к соединениям Колчака, после чего совместными силами наступать на Советскую Россию.
Поход на Москву, начавшийся весьма успешно, захлебнулся на подступах к ней, так как тылы ВСЮР были чрезвычайно слабы. Представление Деникина о том, что захватив Москву, он покончит с большевизмом, было ошибочным. Даже если бы белые взяли столицу, Красная Армия неизбежно перешла бы в контрнаступление. Деникинцы, не имеющие достаточных резервов, были обречены на поражение.
Непредрешение
Подобно другим руководителям белого движения, Деникин придерживался так называемой политики непредрешенчества, согласно которой разрешение основных государственно-национальных и социальных вопросов откладывалось до времени работы Учредительного собрания. Отсутствие четкой политической программы вело к невозможности завоевать постоянную поддержку ни у одной из социальных групп. Некоторые историки видели главную причину поражения белых в отсутствии монархического лозунга. Так считал даже Лев Троцкий, говоривший, что «если бы белогвардейцы догадались выбросить лозунг Кулацкого царя, — мы не удержались бы и двух недель».
Политическая и социальная недальновидность
Деникин опирался, прежде всего, на свои идеализированные представления о том, какой должна быть Россия. Очевидно, что такое откровенное игнорирование реальности не могло пройти даром. К примеру, казаков Дона и Кубани трудно было вдохновить лозунгом «Великая, Единая и Неделимая Россия», хотя они являлись злейшими врагами большевиков. Приоритетом для них была широкая автономия казачьих государственных образований, которую отвергал Деникин. Противоречия в отношении с казачеством лишили Белое движение поддержки одной из самых перспективных в деле борьбы с большевиками социальных групп.
Деникинская концепция «Единой и Неделимой России» не допускала даже обсуждения вопроса о территориальном самоопределении наций, входивших в состав России. При взятии Киева Деникин, отрицавший независимость Украины, не смог договориться с руководством Украинской Народной Республики и Галицкой армии. Это привело к вооруженному столкновению, которое хоть и закончилось победой деникинцев, но которого можно было бы и избежать. Это лишило Белое движение помощи со стороны национальных меньшинств, многие из которых были настроены против большевиков.
Земельный вопрос
В планы Деникина входило проведение умеренных земельных реформ. Однако оказалось, что он совершенно не в состоянии этого сделать. На подконтрольной ему территории действовал колчаковский закон, который предполагал возвращение земель прежним владельцам и сохранение ее за ними до созыва Учредительного собрания. Естественно, что это вызывало недовольство крестьян и мешало завоевать доверие широких слоев населения.
Рабочий вопрос
Деникин принял прогрессивное рабочее законодательство, предполагавшее 8-часовой рабочий день и реализацию мер по охране труда. Но оно так и не получило практического применения. При этом фабрики и заводы возвращались прежним хозяевам, независимые профсоюзы были фактически запрещены, а рабочие демонстрации и забастовки жестоко подавлялись. На крупных предприятиях были введены сверхурочные часы, что привело к удлинению рабочего дня (более 8 часов). Неспособность Белого движения сгладить противоречия с рабочими грозила тем, что в его тылу в любой момент могли вспыхнуть очередные народные волнения.
Массовая мобилизация
Социальная база Красной Армии изначально была куда более прочной, нежели Добровольческой. Красные могли опереться на рабочих и крестьянскую бедноту. Их всегда можно было мобилизовать за паек и небольшое денежное довольствие. Крестьяне-середняки воевали и у белых, и у красных, однако они неохотно отправлялись в чужие губернии и легко переходили из одного стана в другой. После того как основным принципом формирования деникинской армии стала массовая мобилизация, качественный состав ее войск заметно ухудшился, и при отсутствии широкой социальной поддержки это вело к значительному снижению уровня боеспособности.
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