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Юлия Михалкова вспомнила Первомай и своё детство в эфире шоу «Привет, Андрей»
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Юлия Михалкова вспомнила Первомай и своё детство в эфире шоу «Привет, Андрей» 

e1.ru 45 минут назад
Фото: e1.ru
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова попала в гости к Андрею Малахову. Её пригласили принять участие в шоу «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1», в выпуске под названием «Мир. Труд. Май». Ассистент актрисы Артём рассказал, что на шоу Юлию позвали не только как звезду «Уральских пельменей», но и как общественного деятеля, которая занимается очень многими социальными проектами.
В эфире шоу Юлия призналась, что всегда любила демонстрации и впервые начала посещать их в конце 80-х годов. По словам Михалковой, её бабушка была почётным строителем и ответственным партийным работником, поэтому праздник 1 Мая в её семье всегда отмечали. При этом вспоминая о демонстрациях актриса не забыла упомянуть и о своей работе в шоу «Уральские пельмени».
— Всегда была такая атмосфера праздничная, люди с шариками. Шарики тогда были дефицит: если ты с шариком, то ты крутой. Это сейчас их можно везде купить. Много мороженного было, все радостные. Всё как на концертах «Уральских пельменей» сейчас, — сказала Юлия Михалкова в эфире программы.
О своём визите в Москву и на шоу к Андрею Малахову Юлия рассказала своим подписчикам в социальных сетях. Сейчас у артистки очень плотный график, и уже 2 мая она отправится на гастроли.
В Екатеринбурге Первомай тоже выдался насыщенным: в центре города прошла демонстрация, а на Вторчермете — «Монстрация» с массой смешных и абсурдных лозунгов.
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