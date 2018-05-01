Юлия Михалкова вспомнила Первомай и своё детство в эфире шоу «Привет, Андрей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова попала в гости к Андрею Малахову . Её пригласили принять участие в шоу «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1», в выпуске под названием «Мир. Труд. Май». Ассистент актрисы Артём рассказал, что на шоу Юлию позвали не только как звезду «Уральских пельменей», но и как общественного деятеля, которая занимается очень многими социальными проектами.

В эфире шоу Юлия призналась, что всегда любила демонстрации и впервые начала посещать их в конце 80-х годов. По словам Михалковой, её бабушка была почётным строителем и ответственным партийным работником, поэтому праздник 1 Мая в её семье всегда отмечали. При этом вспоминая о демонстрациях актриса не забыла упомянуть и о своей работе в шоу «Уральские пельмени».

— Всегда была такая атмосфера праздничная, люди с шариками. Шарики тогда были дефицит: если ты с шариком, то ты крутой. Это сейчас их можно везде купить. Много мороженного было, все радостные. Всё как на концертах «Уральских пельменей» сейчас, — сказала Юлия Михалкова в эфире программы.

О своём визите в Москву и на шоу к Андрею Малахову Юлия рассказала своим подписчикам в социальных сетях. Сейчас у артистки очень плотный график, и уже 2 мая она отправится на гастроли.