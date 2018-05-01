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В Оренбурге открылась обновленная Доска Почета
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В Оренбурге открылась обновленная Доска Почета 

АиФ-Оренбург 58 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
1 мая в сквере «4 апреля» прошло праздничное открытие обновленной Доски Почета «Гордость и слава Оренбурга».
На Доске Почета появились новые 38 фотографии победителей ежегодного конкурса «Человек года — 2017». Среди них и портрет редактора сайта «АиФ Оренбург» Анны Жураковской, которая стала одним из победителей в номинации «Медиа-профи года».
Праздничная церемония завершилась торжественной процедурой гашения специального календарного почтового штемпеля, приуроченной к 275-летию города Оренбурга, в которой приняли участие глава Оренбурга Евгений Арапов, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова, председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.
«Любой регион и город славится своими жителями. У нас в областном центре действительно самые замечательные, лучшие, талантливые люди. Каждый человек, чей портрет украшал и украшает собой Доску Почета, — гордость Оренбуржья», — отметила вице-губернатор Вера Баширова.
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