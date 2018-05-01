В Оренбурге открылась обновленная Доска Почета

1 мая в сквере «4 апреля» прошло праздничное открытие обновленной Доски Почета «Гордость и слава Оренбурга».

На Доске Почета появились новые 38 фотографии победителей ежегодного конкурса «Человек года — 2017». Среди них и портрет редактора сайта «АиФ Оренбург» Анны Жураковской, которая стала одним из победителей в номинации «Медиа-профи года».

«Любой регион и город славится своими жителями. У нас в областном центре действительно самые замечательные, лучшие, талантливые люди. Каждый человек, чей портрет украшал и украшает собой Доску Почета, — гордость Оренбуржья», — отметила вице-губернатор Вера Баширова.