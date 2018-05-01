Ветераны, пенсионеры и травматолог спасли кота-верхолаза в центре Волгограда

Сегодня тысячи волгоградцев дружно шагали в первомайской демонстрации по проспекту Ленина. Десятки молодых горожан с юмористическими плакатами вышли на монстрацию. А ветераны войны и пенсионеры одного из домов на 7-й Гвардейской в центре Волгограда почти весь праздник спасали попавшего в беду кота.

За четыре дня кот мог уже свить гнездо, но от страха только цеплялся за дерево

Упитанный, пушистый и явно породистый кот застрял в развилке дерева на высоте пятого этажа. Висит, свесив задние лапы и хвост, упираясь подбородком в острый сучок. Самостоятельно слезть он явно уже не может.

На развилке дерева кот провел четыре дня — Он там сидит уже четыре дня, — заламывает руки пенсионерка Елизавета Локтионова, — Может, даже больше — мы его не сразу заметили. Сначала он истошно мяукал, а сегодня уже молчит. И никакие «кис-кис» не помогают. А еще за ним вороны охотятся. Они гнездятся на соседнем дереве и вчера весь день долбили его клювами.

Жители дома, в основном все пенсионного возраста, ходят вокруг дерева хороводом. Одни пытаются уговорить кота слезть, другие поливают толстый ствол валерьянкой. Безрезультатно. Закатывая глаза, кот пытается удержаться на суку, но лапы порой предательски скользят. Женщины хватаются за сердце и просят накапать валерьянки уже себе.

Женщины пытались сманить кота валерьянкой и кис-кисами

Попавших в беду котов любят не все. Живущая рядом пенсионерка устраивает дикий скандал — приманивавшие кошку могут потоптать высаженные ею цветочки.

— Ваш кот все дерево уже загадил, мне в форточку пахнет, а вы мне клумбу еще топчете, — не унимается старушка. — А когда сдохнет, только попробуйте мне его зарыть на детской площадке! Я на вас в СЭС и исполком напишу!

Смеется и проходящая мимо компания молодежи: «Кошачьих скелетов ещё никто на деревьях не находил».

Евгений пытается залезть к коту по стволу дерева

— Это правда, кошки не умирают на деревьях, — рассказала V1.ru ветеринарный врач Елена Емельянова . — Окончательно обессилев от страха, шока и обезвоживания, они падают с высоты вниз, отбивая внутренности и ломая кости. Умирают они уже на земле, порой в сильных мучениях.

Попытку залезть на дерево и добраться до кота предпринимает врач-травматолог больницы водников Евгений. Он просто проходил мимо. Но, услышав о кошачьей беде, переоделся в рабочую одежду, взял пустой рюкзак и уже лезет вверх. Увы, схватить кота не удалось — от шока он не давался в руки и залез ещё на этаж выше. Евгению пришлось спускаться вниз с пустым мешком.

Но, шокированный кот не давался в руки и залезал выше

Найти того, кто в праздничный день технически способен помочь коту, оказалось непросто. Ветераны обрывают телефоны аварийных и спасательных служб. Но везде им отказывают.

— Наше дело — спасение людей. К сожалению, помочь с застрявшим на дереве котом мы не можем, — ответили в ГУ МЧС по Волгоградской области

— У нас нет вышек, чтобы снять кота, попробуйте найти частника, — говорят в муниципальной службе спасения Волгограда.

Альпинисты оценивают кота и высоту дерева

— Мы бы с радостью пришли на помощь, но автовышки у нас нет, — говорят в «Концессии водоснабжения». В МУП «Зеленхоз» уточняют высоту, на которой застрял кот, и тоже отказывают — техники подходящей высоты у них нет. С автовышкой готовы помочь в МУП «Северное», но она пока занята на монтаже светодиодных арок в мемориальном парке на Мамаевом кургане. Обещают, что как только вышка освободится — сразу приедут.

Подъехали к дереву и вызванные кем-то из волонтёров промышленные альпинисты. Оценив положение кота, они разводят руками.

Забираться за котом — то же самое, что просто сбросить его вниз

— Кот явно в шоке, и от нас только выше будет лезть, пока не обломится с веткой и не свалится на асфальт, — говорят альпинисты, — В результате вместо помощи мы его просто убьем.

На помощь пришел человек с автовышкой

Достать кота смог не оставшийся равнодушным травматолог Евгений. Сделав еще одну безрезультатную попытку залезть на дерево, он ушел и вернулся уже с остановленной где-то на дороге автовышкой. Несколько минут подъема, и наконец истошно замяукавший кот схвачен за шиворот и засунут в рюкзак.

Кота передают в надежные руки новых хозяев

Внизу его уже ждала новая хозяйка. Она уже провела под деревом несколько дней и теперь обещала кота поить, кормить, любить и ни на какие деревья не пускать.

Евгений: снимать котов — не моё призвание, но приходится

— Снимать котов — не мое хобби, но делать это приходится часто, — рассказал V1.ru категорически отказавшийся назвать фамилию Евгений. — В Волгограде для спасательных служб кошки на деревьях — не объект для спасения. Либо все хотят за это денег. А я считаю, что попавшим в беду помогать надо. И в будни, и в Первомай.