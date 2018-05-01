На Кубани нашли место гибели экипажа сбитого в 1942 году советского бомбардировщика

МАЙКОП , 1 мая. / ТАСС /. Поисковики организации «Кубанский плацдарм» установили точное место гибели экипажа советского бомбардировщика Пе-2, сбитого 5 октября 1942 года в районе поселка Хадыженского (ныне — город Хадыженск Краснодарского края . Об этом сообщил ТАСС во вторник замглавы организации, специализирующейся на поиске самолетов Великой Отечественной войны, Евгений Порфирьев.

"Нам в понедельник удалось установить точное место падения бомбардировщика Пе-2, экипаж которого 5 октября 1942 года при выполнении боевого задания был сбит зенитной артиллерией противника в районе поселка Хадыженского под Апшеронском . На борту самолета находились пилот, старший лейтенант Галкин Александр Федорович , штурман, старший лейтенант Джабадари Георгий Ревозович и стрелок-радист, старшина Бондаренко Николай Николаевич . Проведенной в 1985 году экспедицией по расследованию гибели экипажа были сделаны неправильные выводы, но теперь исторические факты восстановлены", — сказал собеседник агентства.

Из-за прямого попадания снаряда Пе-2 загорелся и врезался в землю, Галкин и Джабадари погибли, а Бондаренко удалось выпрыгнуть с парашютом и за 12 дней добраться до расположения советских войск. После окончания Великой Отечественной войны на месте падения бомбардировщика на горе Лысая в 2 км северо-западнее Хадыженска установили стелу, а в 1985 году символические урны с прахом летчиков — старших лейтенантов Галкина и Джабадари — торжественно перезахоронили у городского «Вечного огня». В честь погибших названы улицы в Хадыженске. Однако четыре года назад в рамках проводимой вахты памяти под Хадыженском поисковики обследовали место падения Пе-2 и с удивлением обнаружили обломки совершенно другого самолета, пояснил Порфирьев.

"Впоследствии были обнаружены и останки члена экипажа этого самолета, как установлено — лейтенанта Волкова. А вот «пешка» упала в паре десятков километров от ранее считавшегося точным места — в лесу под Апшеронском. Найденные номер самолета — 16-51 — и моторов — 115-279 и 115-502 — не оставляют сомнений в подлинности факта. Обнаруженный Пе-2 входил в первую авиационную эскадрилью 40-го бомбардировочного авиаполка Черноморского флота", — уточнил замруководителя организации.

В экспедиции участвовало порядка 50 человек, большую помощь поисковикам оказали казаки Кубанского казачьего войска и судебные приставы Апшенонского района. В воронке на месте падения Пе-2 найдены большие куски от авиабомб. Самолет после падения не успел израсходовать всю бомбовую нагрузку и, по версии, при падении подорвался на своих же авиабомбах. Шансов выжить у экипажа не было, отметил собеседник агентства.

За подвиги экипаж Пе-2, считающийся одним из лучших в полку, после Победы был награжден. Бондаренко в сентябре 1945-го представили к ордену Отечественной войны, Галкина и Джабадари — к звездам Героя Советского Союза. Но они их не получили, поскольку их судьба продолжала оставаться неизвестной. Обнаруженные останки летчиков перезахоронят у «Вечного огня» в Хадыженске, где их символически погребли больше 30 лет назад. На месте гибели героического экипажа, найденном спустя 76 лет, власти города должны установить памятный знак, а поднятые детали бомбардировщика передадут в музей авиационного полка, добавил Порфирьев.