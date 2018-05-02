Сирийский МИД обратился в ООН с жалобой на международную коалицию

МОСКВА , 2 мая — РИА Новости . Сирийский МИД направил письма в ООН в связи с ударом международной коалиции во вторник, который, по данным национального агентства SANA, унес жизни 25 человек.

"Продолжение отступившей от международного права «международной коалицией» массовых убийств сирийского народа, а также систематическое оказание ею поддержки оставшимся террористам ИГ* подтверждает, что ее единственной целью является подрыв суверенитета, единства и безопасности Сирии , а также продление кризиса", — цитирует SANA письма, которые были направлены генсеку ООН и Совбезу организации.

Как отмечает агентство, Сирия в своем обращении вновь потребовала от Совбеза исполнить обязательства и прекратить «военные преступления и преступления против человечества, совершаемые коалицией», а также присутствие американских и других иностранных военных, присутствующих в Сирии незаконно.

Агентство SANA во вторник сообщило, что не менее 25 человек в деревне Эль-Фадыль в провинции Хасаке стали жертвами авиаударов международной коалиции, возглавляемой США

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>