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Сирийский МИД обратился в ООН с жалобой на международную коалицию
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Сирийский МИД обратился в ООН с жалобой на международную коалицию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Интерновости.Ру
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сирийский МИД направил письма в ООН в связи с ударом международной коалиции во вторник, который, по данным национального агентства SANA, унес жизни 25 человек.
"Продолжение отступившей от международного права «международной коалицией» массовых убийств сирийского народа, а также систематическое оказание ею поддержки оставшимся террористам ИГ* подтверждает, что ее единственной целью является подрыв суверенитета, единства и безопасности Сирии, а также продление кризиса", — цитирует SANA письма, которые были направлены генсеку ООН и Совбезу организации.
Как отмечает агентство, Сирия в своем обращении вновь потребовала от Совбеза исполнить обязательства и прекратить «военные преступления и преступления против человечества, совершаемые коалицией», а также присутствие американских и других иностранных военных, присутствующих в Сирии незаконно.
Агентство SANA во вторник сообщило, что не менее 25 человек в деревне Эль-Фадыль в провинции Хасаке стали жертвами авиаударов международной коалиции, возглавляемой США.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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